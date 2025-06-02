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香港中聯辦換人深意 分析：強化北京對港政策

中央社／ 香港2日電

香港中聯辦主任日前突然換人，由周霽接替鄭雁雄出任，有分析指出，這次換人反映北京希望更好地落實對港政策，包括加強港深合作，推進河套創科和前海的發展。

香港經濟日報今天刊文指出，多位親政府的建制派人士認為，周霽自2023年中擔任港澳事務辦公室副主任，熟悉北京對港政策，並積極推動北京惠港政策的實施，去年更親身帶隊到香港調研，深入了解經濟發展情況。

這些建制派人士表示，周霽來港前位居港澳辦第二把手，屬正部級官員，分管日常工作，政治分量和能量都更高，且十分明瞭北京對港政策的思路和方向，也知道香港問題。他來港後，相信會加強推動北京對港政策。

此外，周霽曾任湖北省委常委、河南省委常委、省政府黨組副書記、副省長、省委副書記等，擁有豐富的地區管治經驗和政策制定的大局眼光。

換言之，周霽與港澳辦主任夏寶龍一樣，都曾任「地方大員」，這方面的政治歷練，令他應具備協調北京中央和地方關係、全面掌握地方情勢、處理各種利益矛盾等能力。

文章又引述建制派人士說，周霽出任中聯辦主任，料有助加快北部都會區、河套和前海等發展，而從周霽主政中聯辦及緊隨的系列動態看，有關方面急於改革，為香港注入更強動能。

香港 北京 主任

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