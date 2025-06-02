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共軍殲-36正面照首次曝光 「彷若星際戰艦」

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中共空軍殲-36採用了罕見的並列雙座布局，機鼻厚重敦實，整體設計極具科幻風格，被部分大陸網友形容為「彷彿是星際戰艦」。（圖／取自觀察者網）
中共空軍殲-36採用了罕見的並列雙座布局，機鼻厚重敦實，整體設計極具科幻風格，被部分大陸網友形容為「彷彿是星際戰艦」。（圖／取自觀察者網）

大陸官媒《觀察者網》「風聞」頻道引述美國「動力」網站（The Drive）旗下的「戰區」（The War Zone）頻道報導，稱解放軍殲-36這張首次公開的正面照片，證實了外界長期以來的猜測，如該機具有寬大的氣泡狀座艙，可容納兩名飛行員並排而坐，設計風格類似美國F-111與俄羅斯蘇-34戰鬥轟炸機等。

「戰區」稱，並列雙座雖有利於機組成員間的溝通協同，但同時會增加機頭截面積，帶來更高的空氣阻力與雷達反射面積。然而，對於定位為「第六代」戰鬥機的殲-36而言，其重點在於超音速巡航與戰場超感知能力。該機據稱配備三部強大引擎，足以克服布局上的空氣動力劣勢。

《觀察者網》軍評文章則指出，並列雙座布局亦有助於應對日益龐大的戰場信息輸入，即便有人工智能輔助，仍需雙人協同操作來分擔任務。該設計也進一步印證了殲-36的戰術定位為「高速飛行、一擊即走」。

文章指出，新曝光照片同時展現了殲-36機背與機腹的雙進氣道設計，其中機腹為類似美軍F-22戰機的加萊特式梯形進氣口，突顯其高超的超音速性能。此外，該機機鼻側部配置有大型光電感測器窗口，「在特定光線下會發出金色光芒」，引發外界對其高階感測設備的猜測。

與此同時，中國另一款由「北方系統」研製的「北六代」戰機殲-50亦有新進展。據報導，相關高清照首次完整展示了該機側面與機背融合的設計細節，其巨大的機鼻設計引人注目，被推測可容納高性能的有源相控陣雷達。

文章分析，考慮到中國在超遠程空對空導彈與雷達技術上的優勢，外界普遍認為，殲-50將具備前所未有的遠距打擊能力。相關照片亦顯示該機搭載與F-22類似的二元推力矢量引擎，顯示其在空戰機動性上的設計優先順序。加上雙輪前起落架的配置，亦讓外界猜測其可能具備艦載機潛力。

文章亦指出，中國南北兩型六代機幾乎同時曝光高清影像，正值美國再度揚言對華加徵新一輪制裁。有大陸網友戲稱「關稅越高，飛得越低！」並調侃「有些人只能聽得懂大棒的聲音」。

被部分大陸網友形容為「彷彿是星際戰艦」的殲-36。（鳳凰網軍事）
被部分大陸網友形容為「彷彿是星際戰艦」的殲-36。（鳳凰網軍事）

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