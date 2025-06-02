中美貿易戰下保衛稀土 陸各地嚴防戰略礦產非法外流

稀土廣泛應用於武器系統、汽車、清潔能源等高端製造領域，如今更成為中國大陸應對中美貿易戰的王牌。隨著近日稀土大省廣西多名高官落馬，大陸正加強管控，嚴防稀土非法外流。

財聯社報導，大陸多地多措並舉、加強管控，嚴防戰略礦產非法外流。其中，大陸國家出口管制工作協調機制辦公室《加強戰略礦產出口全鏈條管控工作總體部署》按流程審批後印發實施，貴州將嚴格按照《總體部署》分工，做好相關工作。

湖南省相關主管部門表示，將認真落實屬地監管責任，對湖南戰略礦產出口企業進行系統摸排並建立台帳，指導企業加強合規制度建設，提高企業合規意識和能力，確保管控措施落實到位。

廣西也宣布，將持續做好國家戰略性礦產勘查開採的監督管理，加大對無證開採、越界開採、以採代探等非法採礦行為的查處力度，堅決防止非法開採戰略性礦產非法外流。

其中，廣西梧州市和廣東雲浮市已建立了打擊整治礦產資源違法行為跨區域協作機制。另，江西、雲南相關部門同樣表示，將按職責分工，不折不扣抓好各項工作落實。

中國在稀土涉及17種元素的加工領域掌握絕對主導權，全球每年近20萬噸稀土磁鐵的產量中，中國佔據90%。雖然澳洲、巴西、美國等國也有大量稀土礦藏，但中國大規模開採加工這些礦產的能力遠超他國。管制稀土出口正成為中國制衡美國的最有力談判籌碼，被稱中國作同美國博弈的「反制王牌」。

近年來，中國針對稀土及關鍵金屬實施一系列限制措施。2023年底，中國就曾推出新規，禁止稀土磁鐵製造技術出口。為反擊美國徵收對等關稅，中國今年4月4日起對七類中重稀土實施出口管制，當月中國稀土磁鐵出口量即銳減一半，稀土價格則在數周內飆漲三倍，創下歷史新高。

大陸商務部堅稱稀土具有軍事用途，拒絕將出口管制定性為貿易反制。發言人何詠前表示，「對具有明顯軍民兩用屬性的物項，實施出口管制是國際通行做法。」