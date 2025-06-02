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陸配拍小學生 調查局關切有無境外敵對勢力犯罪

中央社／ 台北2日電

近日傳出多起陸配直播主拍攝學生事件，引發關注。法務部調查局長陳白立今天在立法院司法法制委員會表示，有關刑事調查的部分，檢察官都已經立案，調查局關切國安層面是否有境外敵對勢力系統性犯罪的狀況。

近來疑有陸配直播主在某國小附近拍攝學生，警方獲報循線追查，通知涉案的陸配劉姓女子到案說明，詢後依妨害秘密等罪嫌送辦，為全國首例。

民進黨立委吳思瑤今天在立法院司法法制委員會質詢表示，有直播主狂拍學童，到底是單純的治安事件還是國安事件；相關事件一再發生，陸配上傳的影片內容除日常生活，還拍攝警察執勤以及軍民合用的松山機場畫面，她高度懷疑不只觸犯警政部門認定的治安犯罪，很有可能與國家安全組織犯罪相關。

調查局長陳白立答詢表示，調查局也高度關切此案，目前正蒐集資料當中，有關刑事調查的部分，檢察官都已經立案，調查局關切的是國安層面，是不是有境外敵對勢力系統性犯罪的狀況；將就目前呈現的狀況，進一步瞭解相關案件中間是否有脈絡關係。

吳思瑤說，希望偵辦有具體結果，達到有效嚇阻的作用。

另外，民進黨立委陳培瑜在司法法制委員會質詢關切，近來有多起選手自費掏腰包出國事件，這些款項其實體育署有補助，但因為相關協會的關係，導致選手要自墊，一直到選手發文鬧上新聞，體育署才同意分批核銷撥付。

陳培瑜說，傳出問題的單項協會、國訓中心或體育署，請審計部進一步查察，避免相關單位消極履行監督工作，導致選手權益受害。審計部副審計長李順保允諾，一定會徹底處理。

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