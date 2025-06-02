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陸委會查旺中集團 吳思瑤：兩岸條例有清楚規範

中央社／ 台北2日電

陸委會指旺中集團為中共統戰傷害國家主權，將依法查處，引發各界討論。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪表示，兩岸人民規範的非常清楚，旺中集團若踩到台灣法治紅線，就應當查及深入了解，各界應支持陸委會的作為。

陸委會1日表示，旺中集團代表在「海峽兩岸中華文化峰會」發表附和中共對台統戰宣傳作為、傷害國家主權言論，危害國家利益。政府將檢視該行為是否涉及和中共黨政軍合作而有違反兩岸條例第33條之1的情況，依法處理。

針對上述議題，吳思瑤今天在立法院接受媒體聯訪表示，兩岸人民關係條例第33條之1條文規範的非常清楚，旺中集團參與這場大型統戰大拜拜，如果踩到台灣法治紅線，就應當調查深入了解，各界應支持陸委會的作為。

吳思瑤質疑，旺中集團過去一而再、再而三的親中言論，喪失了媒體應當有的獨立性、自主性，也背離台灣的主流民意；政治力不該干預任何媒體，更何況是境外敵對勢力。

此外，民進黨立法院黨團今天召開「藍營反罷免－刻意操作仇恨言論」記者會，民進黨立委沈伯洋出席並回應媒體提問表示，陸委會是依據兩岸人民關係條例相關規定查處，於法有據，不過最後也只是罰錢了事，這也是為何民進黨團要提出國安10法的理由，而且以他的版本為例，倘若跟中國黨政軍合作且做出特定行為時有相關刑責。

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