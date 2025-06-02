傳美國禁向中國供應客機引擎 分析：無法卡脖子

對於外傳美國禁止當地企業向中國商飛C919民航機出口所需引擎等技術，香港兩位軍事分析家不約而同地指出，中國已有替代引擎，長遠而言，美國無法在商用客機引擎上對中國「卡脖子」。

美國媒體上週報導，美國商務部已暫停部分允許本土企業向中國商用飛機有限責任公司（中國商飛）出口的技術許可，當中涉及商飛C919客機所需要的噴射引擎技術。

儘管中美雙方尚未對這一消息做出正式回應，但相關報導引起外界極大關注，有分析認為，這是美方在晶片之後對中國技術另一項「卡脖子」舉動。

不過，香港軍事分析家梁國樑和宋忠平今天接受中央社記者訪問時同時指出，長遠而言，美國無法在這個問題上對中國「卡脖子」。他們表示，中國早已研發出長江1000（CJ1000）引擎，而且已有改進型，可以供C919或後來的機型使用。

梁國樑表示，中國研發CJ1000已有約20年，且有了CJ1000A，而從時間判斷，可能也擁有更先進的CJ1000B；CJ1000已在中國自行研製的運20運輸機上使用。

因此，他認為，在戰略上，美國的制裁無法對中國商用飛機達到「卡脖子」的目的。不過，短期而言，美方此舉肯定會帶來影響，因為CJ1000量產不足，短期內無法滿足市場需求，而從這個角度看，這也算「卡脖子」，只是短暫的。

他表示，中國所以從美國購買引擎技術，是考慮到客機在其他國家「落地」的問題，而這也是其他飛機公司的慣性做法，比如美國波音公司也在中國設廠生產，這是互相信任。

從這個角度看，他認為，即使中國擁有自己的引擎替代品，未來還是會繼續進口外國產品。

梁國樑認為，美方的制裁行動實際上只是貿易戰，是兩國之間的討價還價。

另一位軍事分析家、香港宣沅智庫研究員宋忠平受訪時也指出，CJ1000是大旁通比引擎（大旁通比引擎省油，用於民航機），這些引擎已可用於運20，也包括商飛的C919。

他說，中國大旁通比引擎的替代只是時間和早晚的問題，且早已開始謀畫，並在部署和研製中，同時取得了重大成果。

此外，中國的航電系統、飛控系統都不會受到西方國家的影響，運20所使用的全都是國產化系統，過去所以不這麼做，其實是為了獲取歐美的適航證，才願意在全球採購。

他認為，長遠而言，C919的引擎還會向全球採購，這是為了獲取適航證，進軍其他國家。與此同時，中國的C919也必須立足於國產引擎，而且不光是C919，未來的C929也是如此。

他並說，目前中國國內使用最多的民航機是波音和空中巴士，C919也將是這些客機的國內替代品，但替代需要過程，需要時間鋪墊。

美國紐約時報上週引述消息報導，美國商務部已暫停部分允許本土企業向中國商飛出口的技術許可，當中涉及C919客機研發所需的噴射引擎相關技術。

儘管目前美中雙方尚未對這一消息做出正式回應，但據報導，出口限制已經生效。

網上資料顯示，C919雖為中國自主設計的幹線客機，但其核心部件仍倚賴國際供應鏈，比如引擎採用由奇異航太（GE Aerospace）和法國賽峰（Safran）製造的LEAP發動機，航電系統、輔助動力裝置等也由美企提供。

有報導表示，美國斷供C919引擎，短期內可能影響其產能擴張。

根據資料，截至2024年底，C919已獲1500餘架訂單，其中近400架為海外訂單，如果引擎供應受阻，交付延遲或引發違約風險。

另有報導分析，美方所以這樣做，是報復中方對稀土的出口管制；美方試圖通過在航空技術上對中國「卡脖子」，以迫使中國在稀土上讓步。