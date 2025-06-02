美方稱中方違反日內瓦會談共識 陸批倒打一耙
針對美方不斷稱，中方違反中美日內瓦經貿會談共識，大陸商務部2日回應稱，美單方面不斷挑起新的經貿摩擦，加劇雙邊經貿關係的不確定性、不穩定性，倒打一耙，中方堅決拒絕無理指責。
大陸商務部周一上午發布新聞稿指出，5月12日，中美雙方發布《中美日內瓦經貿會談聯合聲明》後，中方按照聯合聲明達成的共識，取消或暫停了針對美「對等關稅」采取的相關關稅和非關稅措施。中方本著負責任的態度，認真對待、嚴格落實、積極維護日內瓦經貿會談共識。中方維護權益是堅定的，落實共識是誠信的。
商務部指出，反觀美方，在日內瓦經貿會談後，陸續新增出台多項對華歧視性限制措施，包括發布AI晶片出口管制指南、停止對華晶片設計軟體（EDA）銷售、宣布撤銷中國留學生簽證等。這些做法嚴重違背兩國元首1月17日通話共識，嚴重破壞日內瓦經貿會談既有共識，嚴重損害中方正當權益。
大陸商務部表示，美單方面不斷挑起新的經貿摩擦，加劇雙邊經貿關係的不確定性、不穩定性，不僅不反思自身，反而倒打一耙，無端指責中方違反共識，這嚴重背離事實。中方堅決拒絕無理指責。
商務部發言人表明，《中美日內瓦經貿會談聯合聲明》是雙方在相互尊重、平等協商原則下達成的重要共識，成果來之不易，因此敦促美方與中方相向而行，立即糾正有關錯誤做法，共同維護日內瓦經貿會談共識，推動中美經貿關係健康、穩定、可持續發展。如美方一意孤行，繼續損害中方利益，中方將繼續堅決採取有力措施，維護自身正當權益。
美國總統川普上周五（5月30日）在社交平台指責中國「徹底違反」兩國達成的關稅協議。美國貿易代表葛里爾同日受訪時稱，完成無法接受中方在履行協議方面進展緩慢。
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