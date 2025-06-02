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陸外交系統把持國台辦 港媒：史上首次

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸國台辦領導層「一正三副」，除出身福建的潘賢掌，其餘均出自中共外交系統為史上首見。（圖／截圖自大陸國辦官網）
大陸國台辦領導層「一正三副」，除出身福建的潘賢掌，其餘均出自中共外交系統為史上首見。（圖／截圖自大陸國辦官網）

繼外交部前領事司司長吳璽去年空降大陸國務院台辦（中共中央台辦）擔任副主任後，中共中央對外聯絡部前部長助理趙世通上周也接替仇開明，升任國台辦副主任。目前國台辦領導層「一正三副」，除出身福建的潘賢掌，均由中共外交系統把持，香港星島日報將之形容為「史上首次」。

報導稱，趙世通出生於1971年，現年54歲，長期在中共負責黨際交流的中聯部工作，歷任二局局長助理兼日本處處長、二局副局長、二局局長等職。二局負責東北亞事務，包括日韓等，他也是曾任中聯部部長的國台辦主任宋濤的老部下。

大陸國台辦自2008年起，近四任主任均出身外交系統，包括王毅、張志軍、劉結一、宋濤。這也顯示台灣問題雖然是中國內政，本質上卻是外交問題，尤其是中美博弈。不過，過去除主任外，其他副主任不少是內部提拔，如孫亞夫、葉克冬、陳元豐、龍明彪、仇開明等，但這一傳統已經改變，連續空降兩名外事系統。

其中，曾任駐美國公使的女副主任吳璽是「美國通」，新任副主任趙世通則是「日本通」。這也是針對台灣問題的特殊性。美國長期打「台灣牌」，而曾經殖民統治台灣50年的日本近年也有聲音鼓吹「台灣有事就是日本有事」。

經過這次調整，也意味著國台辦領導層全部空降，竟無一人是「台系」，這同樣也是前所未有。其實，除了國台辦，港澳辦也有類似跡象。港澳辦領導層過去不少由內部提拔，如今除了當了六年室務會成員（黨組成員）的向斌外，都是外來幹部。向斌去年11月已滿60歲，將來會否出現內部晉升的副主任尚待觀察。

仇開明今年61歲。仇離開國台辦副主任一職後是否到點退休或另有任用，暫時不得而知。仇開明為大陸全國政協主席王滬寧的直屬學生，為復旦國關所碩士、法學博士。

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