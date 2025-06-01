上任後馬不停蹄！周霽首談接掌港中聯辦主任：深知「責重如山」

周霽於5月30日接掌香港中聯辦主任一職，上任後工作腳步馬不停蹄，1日到九龍婦女聯會富昌服務中心、新界葵青青衣長亨邨社區會堂調研，這也是他赴港履職後首次調研。對於新職位，他表示，有幸到香港中聯辦工作，「是習近平總書記、黨中央對他的高度信任，並深知『責重如山』」。

中聯辦官網指出，周霽表示，在港澳辦工作期間，親眼目睹香港步入由治及興新階段，前景越來越廣闊。他會全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，落實愛國者治港原則，堅決維護憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序，堅決維護國家主權、安全、發展利益。

周霽說，會全力支持香港發揮「背靠祖國、聯通世界」的得天獨厚優勢，全力支持香港鞏固提升國際金融、航運、貿易中心地位，全力支持特區政府進一步全面深化改革中加快科技創新步伐、打造國際高端人才集聚高地，在融入國家發展大局中實現自身更好發展，為強國建設、民族復興偉業作出更大貢獻。

周霽在調研期間表示，習近平對香港同胞民生福祉念茲在茲，又指區議會、地區三會、關愛隊是完善地區治理後的「三駕馬車」，相信愛國愛港團體紮根香港社會，在服務市民上有獨特優勢。

周霽上任後，隨即在5月31日下午拜會香港特別行政區行政長官李家超。中聯辦官網雖然更新了周霽的行程，但在主要官員網頁上，主任名稱仍為鄭雁雄，還未替換。

大陸人社部日前突發布消息，任命中央港澳辦常務副主任周霽為香港中聯辦主任，原本擔任此職的鄭雁雄則免去職務。大陸全國港澳研究會顧問劉兆佳通過《香港01》表示，周霽在大陸官場很資深，應該能夠有更大政治能量在香港執行中央對港政策；也有觀點認為鄭雁雄的免職，無疑是中共對港政策變動的跡象和結果。