中共黨刊：習近平指示建設具全球影響力教育中心

中共黨刊求是雜誌今天發表中共總書記習近平題為「加快建設教育強國」的文章，內容提及中國要建設具有全球影響力的重要教育中心，提升高等教育海外辦學能力，鼓勵國外高水準理工類大學赴中國合作辦學。

香港明報今天報導，美國政府出招「驅趕留學生」之際，求是網昨天提前發布「加快建設教育強國」一文，這是習近平去年9月9日在全國教育大會上的講稿，部分內容首次披露。

文章提出「建設具有全球影響力的重要教育中心」的目標，要深入推動教育對外開放，統籌「引進來」和「走出去」，不斷提升教育國際影響力、競爭力和話語權；提升高等教育海外辦學能力，完善職業教育產教融合、校企協同國際合作機制，鼓勵國外高水準理工類大學赴中國合作辦學。

此外，要擴大國際學術交流和教育科研合作；擴大中外青少年交流；深化與國際組織和多邊機制合作，積極參與全球教育治理。