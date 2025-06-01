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撤除與那國島近海浮標後 韓國指陸在黃海增設3浮標

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
中國大陸近年在周邊海域廣設浮標，引發鄰近國家關切。圖為解訪軍報日前介紹的聲納浮標。（圖／取自解放軍報）
中國大陸近年在周邊海域廣設浮標，引發鄰近國家關切。圖為解訪軍報日前介紹的聲納浮標。（圖／取自解放軍報）

共同社報導，日本海上保安廳5月28日在官網公布，中國已撤除設置於與那國島以南日本專屬經濟區（EEZ）內的浮標。韓聯社1日則引述韓國軍方消息稱，韓國海軍曾於2023年5月在西部海域的離於島以西東經123度附近海上發現中國設置的三個大型浮標，韓國軍方對此表示關注。

中國大陸近年在周邊海域廣設浮標，引發鄰近國家關切。

2023年7月，日本就曾發現在釣魚台列嶼周邊海域有中國海洋調查船設置的浮標，研判中國是企圖將「管轄權」既成事實化。

去年12月，日本新發現中國在沖繩縣與那國島南方、日本專屬海域也設置浮標。由於此次新發現的浮標是面向台灣的東海岸，被認為可能是中國放眼「台灣有事」，基於軍事目的而設置的。

日本外務大臣岩屋毅去年12月25日在北京釣魚台國賓館與大陸外長王毅舉行會談時曾對此表達抗議，岩屋毅表示，「日本無法接受這樣的行為，這對日中關係將產生負面影響」。

共同社日前報導，日本海上保安廳在官網公布航行警報稱，「台灣以東的浮標已不存在」。日本政府相關人士表示，中國船隻5月27日啟動作業，已確認28日撤除。日本官房長官林芳正在5月29日記者會上也稱，「經確認浮標已不存在」。

不過在5月29日例行記者會上被共同社記者問及，中方為何要移除原設置在與那國島南部日本專屬經濟區內的海上浮標時，大陸外交部發言人毛寧表示，中方在台灣以東的中國管轄海域布設氣象觀測浮標，符合中國國內法和國際法。

毛寧稱，「據了解，中方相關部門根據工作需要，正在對浮標進行正常維護。」其說法並非撤除，而是對浮標進行維護。

韓聯社6月1日則報導，中國從2018年起在黃海韓中暫定措施水域（PMZ）一帶以海洋觀測為目的設置10個寬3公尺、高6公尺的浮標。

南韓海軍2023年5月又在西部海域的離於島以西東經123度附近海上發現中國設置的三個大型浮標。據悉，該浮標設置地點為中國專屬經濟區的公海。加上這三個，中國共在此設置了13個浮標，其中一個設置在韓中暫定措施水域內。

韓聯社稱，雖然中方主張設置這些浮標是為了用於海洋氣象觀測，但有觀點指出，中方有可能將這些浮標用於觀測韓軍艦艇和潛艇，或當作專屬經濟區談判籌碼。

報導引述韓國國防部一名負責人說法指出，韓國軍方密切關注中方在韓中暫定措施水域內設置構造物等活動，將與有關部門和機構緊密合作維護海洋主權。

解放軍報5月30日在一篇題為「聲吶浮標：反潛戰的『水下哨兵』」文章中，介紹法國海軍「超聲波閃光」聲吶浮標。文章稱，搜潛，是對潛艇進行精準打擊的前提。在眾多搜潛裝備中，聲吶浮標具有體積小、搜索面積大、效率高、隱蔽性好、不受海區限制等優點，是航空搜潛的利器。

解放軍 與那國島 海軍 毛寧 日本

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