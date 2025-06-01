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首拓及拉美地區！陸1日起對巴西等五國試行單方面免簽

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸今日起給予巴西等五個拉美國家免簽待遇。圖為今年5月13日，大陸國家主席習近平在北京人民大會堂與到訪的巴西總統魯拉舉行會談。（新華社）
大陸今日起給予巴西等五個拉美國家免簽待遇。圖為今年5月13日，大陸國家主席習近平在北京人民大會堂與到訪的巴西總統魯拉舉行會談。（新華社）

中國大陸今日起，對巴西、阿根廷、智利、秘魯、烏拉圭等五國持普通護照人員試行免簽政策，這也是大陸免簽政策首次拓展到拉美和加勒比地區國家。至此，適用單方面免簽政策赴中國家已擴展至43個。

大陸外交部此前指出，2025年6月1日起至2026年5月31日，前述五國持普通護照人員來華經商、旅遊觀光、探親訪友、交流訪問、過境不超過30天，可免辦簽證入境。因為是單方面免簽，中國大陸公民持因私普通護照前往這些國家，仍需要辦理簽證。

中拉論壇5月14日在北京舉行後，隔日15日大陸外交部隨即宣布對巴西、阿根廷等南美洲5國實行免簽政策。

值得注意的是，有觀點認為，拉美地區與大陸往來頻繁，持續擠壓台灣外交空間：一方面，在巴西、烏拉圭持續與中方走近，如果這些地區與中方達成自貿協定，台灣在南美唯一邦交國巴拉圭，有可能成為下一個外交拉警報的地區；另一方面，此前中拉論壇，海地與聖露西亞也出席，給台灣帶來警訊。

而單方面免簽對大陸旅遊帶來促進作用，據大陸官方數據顯示，中國大陸2024年免簽入境外國人高達2,011.5萬人次、較去年同期暴漲112.3%。

護照 外交部 免簽

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