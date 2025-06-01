首拓及拉美地區！陸1日起對巴西等五國試行單方面免簽

中國大陸今日起，對巴西、阿根廷、智利、秘魯、烏拉圭等五國持普通護照人員試行免簽政策，這也是大陸免簽政策首次拓展到拉美和加勒比地區國家。至此，適用單方面免簽政策赴中國家已擴展至43個。

大陸外交部此前指出，2025年6月1日起至2026年5月31日，前述五國持普通護照人員來華經商、旅遊觀光、探親訪友、交流訪問、過境不超過30天，可免辦簽證入境。因為是單方面免簽，中國大陸公民持因私普通護照前往這些國家，仍需要辦理簽證。

中拉論壇5月14日在北京舉行後，隔日15日大陸外交部隨即宣布對巴西、阿根廷等南美洲5國實行免簽政策。

值得注意的是，有觀點認為，拉美地區與大陸往來頻繁，持續擠壓台灣外交空間：一方面，在巴西、烏拉圭持續與中方走近，如果這些地區與中方達成自貿協定，台灣在南美唯一邦交國巴拉圭，有可能成為下一個外交拉警報的地區；另一方面，此前中拉論壇，海地與聖露西亞也出席，給台灣帶來警訊。

而單方面免簽對大陸旅遊帶來促進作用，據大陸官方數據顯示，中國大陸2024年免簽入境外國人高達2,011.5萬人次、較去年同期暴漲112.3%。