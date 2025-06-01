快訊

時代最強音或精英教育？陸生蔣雨融哈佛畢業致詞引熱議

MLB／大谷翔平、賈吉誰更強？退役三神獸給出答案

王心凌「穿真理褲」跪著立蛋 白皙美腿吸2萬網友朝聖

聽新聞
0:00 / 0:00

高階軍官相繼落馬 苗華已從大陸國防部中央軍委委員名單中移除

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
苗華除被撤中共中央軍委委員、中央軍委政治工作部主任職務，因全國人大常委會日前的公告指苗華「涉嫌嚴重違紀違法」，意味着苗華未來還將面臨刑事處罰。圖為2024年10月7日，苗華出席慶祝新疆生產建設兵團成立70周年大會。（新華社）
苗華除被撤中共中央軍委委員、中央軍委政治工作部主任職務，因全國人大常委會日前的公告指苗華「涉嫌嚴重違紀違法」，意味着苗華未來還將面臨刑事處罰。圖為2024年10月7日，苗華出席慶祝新疆生產建設兵團成立70周年大會。（新華社）

大陸國防部官網近日更新「高層」頁面，將苗華的姓名從中共中央軍委委員和國家中央軍委委員名單中移除，代表苗華已被撤除中共中央軍委委員、中央軍委政治工作部主任職務。

與此同時，大陸國防部官網也將「高層」這一欄目隱藏，目前已經無法通過國防部官網首頁直接訪問。

69歲的苗華，去年11月28日被通報涉嫌嚴重違紀，停職檢查。中共全國人大常委會4月30日公告，苗華被罷免全國人大代表職務。

全國人大常委會日前公布「關於個別代表的代表資格的報告」，當中提及被罷免全國人大代表職務的苗華「涉嫌嚴重違紀違法」。這是大陸官方首次披露他涉嫌「違法」，意味著他未來還將面臨刑事處罰。

在中共官方語言中，違紀主要指中共黨員違反政治紀律、工作紀律、生活紀律等，一般會受到黨內處理。違法則不同，顯示問題更為嚴重。官員一旦被定性「違法」，最終都將面臨刑事處罰。

苗華曾長期在原南京軍區第31集團軍服役。因31集團軍駐地福建，苗華因此與同時期擔任福州軍分區黨委第一書記、福建省高炮預備役師第一政委的習近平有工作交集，向來被視為習近平的軍中親信。

習近平在2012年上台後，2014年，苗華跨兵種調任海軍政治委員，不到三年便升任中共中央軍委政治工作部主任，同年出任中央軍委委員，後於又於中共二十大連任中央軍委委員。

苗華2012年晉升中將，2015年被習近平晉升為上將。苗華也是十九屆、二十屆中央委員。

習近平上任後晉升的近80名上將中，已有十數人落馬。繼苗華之後，目前外界高度關注，同樣出身原31集團軍的中共軍委副主席何衛東未來動向。何衛東在今年3月中共全國人大閉幕後就未再公開露面，外界關於他已遭調查的傳聞不斷。

中共前中央軍委委員、中央軍委政治工作部主任苗華的姓名，已於5月30日從大陸國防部官網中共中央軍委委員和國家中央軍委委員名單中移除。（圖／截自大陸國防部官網）
中共前中央軍委委員、中央軍委政治工作部主任苗華的姓名，已於5月30日從大陸國防部官網中共中央軍委委員和國家中央軍委委員名單中移除。（圖／截自大陸國防部官網）

習近平 國防部 共軍 全國人大 中共二十大

延伸閱讀

發文批中國大陸「完全違反」協議 川普：確信會與習近平通話

魯比歐推動撤銷簽證 陸生苦笑：川普好像照著習近平劇本做事

習仲勛看似開明 美媒：兒子習近平繼承其鐵腕強硬

習近平通話馬克宏 同一天王毅晤荷外長 一起挖美牆腳？

相關新聞

首拓及拉美地區！陸1日起對巴西等五國試行單方面免簽

中國大陸今日起，對巴西、阿根廷、智利、秘魯、烏拉圭等五國持普通護照人員試行免簽政策，這也是大陸免簽政策首次拓展到拉美和加...

高階軍官相繼落馬 苗華已從大陸國防部中央軍委委員名單中移除

大陸國防部官網近日更新「高層」頁面，將苗華的姓名從中共中央軍委委員和國家中央軍委委員名單中移除，代表苗華已被撤除中共中央...

紀念六四 逾百人中國駐美使館前發聲 批中共是華人之敵

全美中國學生學者自治聯合會等民團31日於華府的中國駐美大使館前舉行「六四」天安門事件36周年紀念會，現場逾百人到場高舉旗...

美防長指中國威脅迫在眉睫 陸外交部反批美挑釁挑撥

美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）日前在新加坡的香格里拉對話安全論壇上演說，提及中共武力威脅論。對此，大陸外...

時代最強音或精英教育？陸生蔣雨融哈佛畢業致詞引熱議

美國川普政府近期針對留學生政策與哈佛大學交鋒，一名來自中國大陸的畢業生代表蔣雨融（Yurong Jiang音譯）在哈佛畢...

兩岸觀策／對陸政策持續收緊 賴十七條進入「深水區」

即使賴清德總統在就職周年前後，對北京的態度有所放緩，不僅未在周年談話提及兩岸，甚至於還先行拋出「併購論」，各界高度聚焦其兩岸立場是否「鬆動」？但這更偏向論述上的微調，政策的持續收緊並未改變。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。