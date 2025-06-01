美防長指中國威脅迫在眉睫 陸外交部反批美挑釁挑撥

美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）日前在新加坡的香格里拉對話安全論壇上演說，提及中共武力威脅論。對此，大陸外交部31日深夜回應表達強烈不滿和堅決反對，並稱已向美方提出嚴正交涉，並呼籲美方停止蓄意破壞地方地區和平穩定環境，渲染衝突對抗、加劇地區局勢緊張。

赫塞斯5月31日在香格里拉論壇上指出，若中共試圖以武力征服台灣的任何舉動，都將對印太地區及全球造成「毀滅性後果」。並稱「中國的威脅是真實的，而且可能迫在眉睫。」赫塞斯該言論被視為迄今為止，就台灣議題發表的最強硬聲明。但並未說明毀滅性後果（devastating consequences ）的具體內容，也未提及中共一旦入侵台灣，美國屆時將有何回應。

大陸外交部表示，赫格塞思無視地區國家求和平謀發展的呼聲，兜售陣營對抗的冷戰思維，抹黑攻擊中國，大肆渲染「中國威脅論」，充滿挑釁挑撥。並指出，美國才是世界上名副其實的霸權國家，是破壞亞太地區和平穩定的最大因素。美國為維護自身霸權，推進所謂「印太戰略」，在南海地區部署進攻性武器，在亞太地區煽風點火、製造緊張局勢，正將亞太地區變成「火藥桶」，引發地區國家深切擔憂。

在對於台灣問題上，大陸外交部重申，台灣問題純屬中國內政，任何外國無權干涉。美方不要妄想把台灣問題當作遏制中國的籌碼，勿要玩火。中方敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，停止為「台獨」勢力撐腰打氣。

在南海問題上，大陸外交部稱，南海的航行和飛越自由從來都不存在任何問題。中國在南海問題上始終堅持同有關國家通過對話協商妥善處理分歧，堅持依法依規維護領土主權和海洋權益。美國才是破壞南海和平穩定的最大因素。

大陸防長董軍未出席該論壇，聯合早報報導，大陸方面率團參加本屆香格里拉對話的中國人民解放軍國防大學副校長兼教育長胡鋼鋒少將，5月31日下午不點名批評美國國防部長赫格塞斯發表涉及中國的內容，「根本就是挑起事端，製造分裂，煽動對抗，搞亂亞太」。

赫塞斯的言論在亞太地區引起議論，新加坡南洋理工大學公共政策與全球事務助理教授駱明輝（Dylan Loh ）表示，即使各國希望獲得美國長期存在的保證，並非所有國家都願意接受或認同華盛頓的中國威脅論，但赫塞斯的宣示有些「安撫」效果。