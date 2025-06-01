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中共治港官員異動 鄭雁雄被免職引猜疑

聯合報／ 香港特派員李春／香港報導
大陸駐港中聯辦主任鄭雁雄五月卅日晚突被公布免職。（中通社）
大陸駐港中聯辦主任鄭雁雄五月卅日晚突被公布免職。（中通社）

中國大陸主持港澳事主要官員突現重大人事變動，現任大陸駐港中聯辦主任鄭雁雄，突然被公布免職，國務院港澳辦常務副主任周霽，接任鄭雁雄所任中聯辦主任及香港國安委國安事務顧問等職。

此人事案事前沒有任何預兆或傳統方式放風，由大陸人力資源和社會保障部的官網公布，在五月三十日晚掛出相關訊息。

公布這一任免案時，大陸外交部長王毅正在香港，王毅五月廿九日到香港，卅日主持國際調解院簽約儀式。鄭雁雄本應是主要陪同人員，但他不僅沒有迎送，整場活動都沒有現身。作為香港今年最重大的涉外活動，鄭雁雄缺席引起猜疑。

鄭雁雄今年六十一歲，在其中共廣東汕尾市委書記任內強硬處理汕尾烏坎村村民維權事件。事件平息後調回廣州，升任中共廣東省委秘書長，時任廣東省委書記是現任中共中央紀委書記李希。

二○二○年七月鄭雁雄調香港，出任中央駐港維護國家安全公署署長，二○二三年年初接替駱惠寧出任中聯辦主任，同時兼任港區國安委國家安全事務顧問，同年七月任港澳辦副主任、中聯辦主任。鄭雁雄在香港力推香港國安法，以強硬著稱，在美國制裁中港官員的名單上。他在五月二十二日出席香港會展中心的「廣東美術百年大展」後，再未現身。

到香港走馬主任的周霽，長期在湖北工作，二○二○年轉任河南省常務副省長，其後擔任中共河南省委副書記、政法委書記等職務，二○二三年七月起出任正部級的港澳辦副主任，被視為港澳辦接班人選。

香港特首李家超已發聲明，歡迎國務院任命周霽出任新職，還稱十分感謝鄭雁雄在任期間對香港所作出的貢獻。

香港中聯辦全名「中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室」，香港主權移交三年後設立，取代原「新華社香港分社」，成為大陸在香港最大權力機關，因其辦公樓位於港島西環，在香港政圈曾有「西環治港」之說。

鄭雁雄突失聯和突免職，去向難測。香港政圈中有一說，指代表強硬鄭雁雄拿下，換上代表溫和的周霽，以香港目前面臨的內外環境看，當屬臆測。

大陸國務院港澳辦常務副主任周霽接任為香港中聯辦主任。（中新社資料照）
大陸國務院港澳辦常務副主任周霽接任為香港中聯辦主任。（中新社資料照）

香港 李家超 中共

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