中美關係仍緊張 謝鋒：美國反華勢力企圖將台灣問題作為遏制工具

大陸駐美大使謝鋒30日參加一場在美國舉辦的兩岸活動上表示，端午節活動對兩岸民眾來說同樣有著消災避疫的美好期許和厚重的家國情懷，而當前中美關係仍然面臨嚴峻挑戰，美國內一些反華勢力企圖將台灣問題作為遏制中國的工具。

大陸駐美大使館31日消息，2025年5月30日，謝鋒夫婦與華盛頓地區兩岸僑胞共迎端午節。

謝鋒在會上表示，中美關係何去何從，與廣大在美僑胞息息相關。當前中美關係仍然面臨嚴峻挑戰。美國內一些反華勢力企圖將台灣問題作為遏制中國的工具，縱容支持「台獨」勢力鋌而走險，威脅台海和平穩定。

謝鋒稱，大陸春節「申遺」成功，台灣同胞同樣歡天喜地。每到端午，兩岸同胞都吃粽子、都賽龍舟，同樣寄託著消災避疫的美好期許和厚重的家國情懷；《哪吒2》全球熱映，台灣網友留言近40萬條呼籲在台上映，將哪吒與流行元素結合的「電音三太子」在台廣受歡迎，腳踏風火輪的少年跨越海峽、激起兩岸新一輪情感共鳴。

他表示，幾天前，第二屆海峽兩岸中華文化峰會在北京開幕，兩岸藝術家同台獻藝，兩岸大學生電影共同展映，中華文化向心力和民族凝聚力不斷增強，「期待更多中華文化的守護者、傳承者、弘揚者共同光大」。

他也提到，美濫施關稅嚴重擾亂全球產供鏈穩定，嚴重損害各國人民福祉。不久前，美國務院發表聲明稱將取消大陸留學生簽證，以意識形態划線無理打壓限制大陸留學生，嚴重損害大陸公民合法權益，嚴重干擾中美人文交流，「中國駐美使館已第一時間向美方提出嚴正交涉，將繼續堅定維護中國留學生和在美僑胞的正當合法權益。」