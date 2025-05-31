大陸駐港中聯辦主任鄭雁雄突被免職

大陸港澳事務官員出現重大人事變動，現任大陸駐港中聯辦主任鄭雁雄突然被免職。由國務院港澳辦常務副主任周霽接任中聯辦主任及香港國安委國安事務顧問等職。

鄭雁雄突然被免職和周霽接任，沒有按傳統方式先放風再公佈，公佈方式也是大陸人力資源和社會保障部官網上，於三十日晚上掛出相關訊息。

按這一官方公佈，國務院免去鄭雁雄的中聯辦主任、港澳辦副主任，以及特區維護國家安全委員會國安事務顧問的職務，同時任命港澳辦副主任周霽，接任中聯辦主任，以及特區維護國家安全委員會國安事務顧問。

中國大陸外交部長王毅今天離開香港，王毅兩天前到香港主持國際調解院簽約，鄭雁雄已未能現身陪同及出席相關活動。中共中央治港最高機構是「中央港澳工作領導小組」，王毅是副組長之一。在這個領導小組下設的「中央港澳工作領導小組辦公室」中，主任是夏寶龍，周霽是排名第一的副主任、鄭雁雄排在第二。

被免職的鄭雁雄今年六十一歲，二零一一年至二零零三年任鄰近香港的中共廣東汕尾市委書記，曾強硬處理汕尾處理烏坎村村民維權事件。事件後之後調回廣州，逐漸升任中共廣東省委秘書長，時任中共廣東省委書記是現任中共中央紀委書記李希。二零二零年七月調香港，出任任中央駐港維護國家安全公署署長，二零二三年2023年初接替駱惠寧出任中聯辦主任，同時兼任港區國安委國家安全事務顧問，同年7月擔任港澳辦副主任、中聯辦主任。

鄭雁雄在五月二十二日出席香港會展中心的「廣東美術百年大展」後，再未現身。

到香港走馬主任的周霽，長期在湖北工作，曾任中共十堰市委書記、中共湖北省委常委等。二零二零年轉任河南省常務副省長，其後擔任中共河南省委副書記、政法委書記等職務，二零二三年七月起出任正部級的港澳辦副主任，被視為港澳辦接班人選。

香港特首李家超凌晨零時發聲明，歡迎國務院任命周霽出任新職，還稱十分感謝鄭雁雄在任期間對香港所作出的貢獻。