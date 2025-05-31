冷眼集／防共查軍公教製造寒蟬效應 卻任綠共毀國安

賴清德總統上任後全面抗中，從宣示「賴十七條」到清查軍公教是否持有大陸居住證，以避免國家認同混淆、防中共滲透為由，表面上強化國家安全，實則限制人民自由、阻礙兩岸交流、製造寒蟬效應。政院通令各機關鎖定現職軍公教要求當事人具結並清查，動作一波波，要防軍公教當中共同路人，卻防不住綠共滲透直攻國安權力核心，原來共諜就在身邊。

今年三月起，總統府要求所有現職軍公教人員具結未持有中國身分證、居住證等，引發學界與人權團體抨擊「違憲」、「侵害自由」。此舉形同對全體軍公教貼上預設立場的審查標籤，營造「你不是忠誠公務員，就是可疑中共滲透者」的二分法。

忠誠，本是軍公教義務，也是軍公教對國家的承諾，但國家卻懷疑軍公教，要求軍公教簽切結書效忠，結果自己中央出了共諜。

軍公教是國家的基石，也是國家安定的力量，當然必須對國家忠誠，然而，真正會成為國安風險的，並非在基層誠懇服務的軍公教人員，而是掌握決策權、影響政策走向的人。賴政府一邊對內大罷免抹紅抹黑在野黨立委，另一邊對真正影響國安戰略的「綠共滲透」卻是縱容包庇，核心親信變中共下線，迄今國安會秘書長吳釗燮還穩坐大位。

國安不應成為政治清算的工具，賴政府應正視一個事實：真正會危及台灣安全的，不是那些曾旅居大陸、婚配對岸或被迫持有身分證的基層人民，而是掌控國策、卻將國家資源作為派系權力延伸的執政菁英，將國安工具化，只會造成寒蟬效應，壓縮社會信任與民主空間，反令境外敵對勢力有機可乘。