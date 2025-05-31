對陸管制一波波 專家憂波及兩岸經貿

行政院發函各部會及縣市政府，禁止現職軍公教申領大陸居住證。東吳大學政治系副教授左宜恩表示，現職軍公教赴陸居住需求微乎其微，這項禁令宣示效果大於實質。國安會前副秘書長楊永明說，賴政府持續擴大限制軍公教在兩岸交往，對岸下一步是否提高兩岸經貿限制，值得關注也令人憂心。

左宜恩表示，二○一八年陸方宣布台灣居民在滿足一定條件下可以申領港澳台居住證時，陸委會表示「由於申領陸居住證無需設籍，因此尚未違反兩岸人民關係條例」。當時政府態度是不鼓勵台灣人民申領但也不禁止。如今行政院針對軍公教人員下達禁令，企圖更進一步減少兩岸人民的接觸、增加赴陸生活的成本。

楊永明表示，政府一定是要再繼續擴大，進一步限制現任軍公教人員前往大陸，範圍不只中央甚至包含地方，只要有限制的軍公教身分，前往大陸都會設限或至少要做登錄、報告，這就是對軍公教人員跟兩岸的交往上限制的規定。

楊永明指出，陸委會主委邱垂正也曾在立法院答詢時，提到可能擴大限制軍公教人員兩岸往來的說法，可能是更進一步切割，脫鉤兩岸，除經貿面之外，各層面從安全、交流到觀光，甚至就是統戰，「賴十七條」都有規定。

楊永明說，在美國貿易戰下，兩岸經貿有增加的趨勢，也是台灣經濟命脈的重心之一，尚未看到賴政府想處理兩岸經貿的態度。他擔心後續對於兩岸經貿層面，賴政府會不會開始著手作為？若對岸也開始以經貿問題回應時，是否一下子提高兩岸經貿限制，這值得關注。