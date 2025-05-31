政院通令軍公教禁持陸居住證 違者要罰

行政院上周發函各部會及地方政府，禁止現職軍公教人員申領持有中國大陸居住證。政院強調，現職軍公教人員若違反規定申領持用居住證，亦未據實以告，各單位應予以適當處置。在野黨立委質疑，現職軍公教根本不可能符合申請居住證條件，政府抓不到重點，還想轉移共諜就在自家助理的焦點。

銓敘部及行政院人事行政總處先前曾發函全國各政府機關，要求公務員填寫具結書，證明未在中國大陸設有戶籍、領有大陸護照、身分證、定居證或居住證。

陸委會主委邱垂正日前表示，政府專案清查軍公教人員持領中國大陸證件，第一波查處約卅七萬人，查獲二人持有中國大陸身分證、七十五人領有居住證。

行政院近期進一步發函各部會及縣市政府，規定現職軍公教人員若違反規定申領持用居住證，亦未向服務機關、學校清查據實以告，經發現後應由各用人機關、學校本於權責「予以適當處置」。

此外，監委質疑公務員違法違規赴陸事件未能有效遏止，人事總處強調，公務員若違規赴陸，除依兩岸條例第九十一條處以罰鍰，各機關也應本於權責依公務人員考績法等相關規定，檢討行政責任，予以適當懲處。

國民黨立委翁曉玲說，請領居住證資格為在大陸居住半年以上，滿足合法穩定就業、合法穩定住所、連續就讀等條件，除非是在擔任軍公教人員前曾取得居住證，但居住證的效期是五年，期滿失效，已任職的公教人員現實上不會有大陸居住證；現職軍公教根本不可能符合大陸地區申請居住證條件。

翁曉玲表示，行政院在兩岸議題上抓不到重點，或根本沒能力處理兩岸關係，只會不斷限縮阻礙兩岸交流，用防堵封鎖方式禁止台灣人民接觸大陸人事物，是極為愚蠢且可惡的做法，最終會產生逆反效應。

民眾黨立院黨團副總召張啓楷說，民進黨在自家共諜案發生後要轉移焦點，粉飾「敵人就在本能寺」的事實。他質疑，民進黨共諜何仁傑的長官國安會秘書長吳釗燮辦了？共諜盛礎纓的前長官立法院前院長游錫堃問了？真正應防的是民進黨和政府高層，而非找沒背景和實質影響力的基層軍公教開刀。

民進黨立委沈伯洋說，中共滲透無所不在，支持往積極方向管理，國安單位也要持續盤點審視國安法，強化法制和行政作為。不只現職軍公教人員到中國拿到身分證、居住證等要納管，中國人來到台灣拿身分證，同樣要有更嚴謹規範。