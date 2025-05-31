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石破：今年適當時機 將辦中日韓領袖會談

聯合報／ 國際中心／綜合報導

日本首相石破茂廿九日在東京舉行的日經論壇第卅屆「亞洲未來」發表約半小時演說時表示，為了在自由貿易體制下實現經濟成長，有必要擴大跨太平洋夥伴全面進步協定（ＣＰＴＰＰ），並正摸索與東協（ＡＳＥＡＮ）、歐盟對話。

南韓中央日報卅日報導，石破在演說中提到，日、中、南韓三國推展「未來志向合作」，對區域的和平繁榮有很大意義，今年日中韓峰會的輪值主席國是日本，將在適當時間舉行三國領袖會談。

日媒報導，石破在演說中談到美國關稅措施時表示，國際貿易的緊張正急速升高。對目前全球保護主義增強的情況，石破說出日本堅決支持自由貿易體制的決心。

石破主張，亞洲各國應攜手向世界展現基於規則自由、公正經濟秩序的重要性。至於方法，他舉ＣＰＴＰＰ為例說，ＣＰＴＰＰ是以涵蓋廣泛領域的高水準的共同規則，超越單純的經濟利益，有助世界的和平繁榮；在日本主導ＣＰＴＰＰ下，將努力促使ＣＰＴＰＰ框架擴大、升級」。

ＣＰＴＰＰ不僅是物品的關稅，在服務、投資的自由化、智財等廣泛領域，可促進經濟活絡化。去年英國加入ＣＰＴＰＰ後，目前共十二國。ＡＳＥＡＮ中，汶萊、馬來西亞、新加坡及越南是加盟國。

石破表明，期待與ＡＳＥＡＮ和歐盟合作，日本發揮主導權；日本與ＥＵ簽有經濟夥伴協定（ＥＰＡ），全球為了因應美國關稅政策，應重視自由貿易理念相同的國家和地區進行協調。

有關日美關稅談判，石破堅稱，「日本強調的是比起關稅，日本對美國進行投資是更重要的，光是課以高關稅無法促使經濟繁榮」、「我不認為須犧牲某些國家的經濟，才是強大的，期盼美日之間能合作，相輔相成」。

自由貿易 石破茂 CPTPP

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