日本水產品恢復輸陸 雙方達共識

中日關係有望進一步改善，雙方近日在北京就水產品安全問題進行新一輪技術交流，中方稱「取得實質性進展」，日方則說兩國已達成共識，在所需的登記手續完成後，中方將恢復進口日本水產品。這將是日本水產品在因福島核處理水問題被封殺兩年後，再次重返大陸市場重要訊號。

大陸海關總署昨天發布訊息指，五月二十八日，中方應約在北京和日方就日本水產品安全問題進行新一輪技術交流，取得實質性進展。大陸海關總署還補充，「今年以來，雙方進行了多輪技術交流。」

對此，大陸外交部發言人林劍昨天表示，今年以來，在持續展開對「福島核汙染水」排海國際監測、中方獨立取樣檢測結果沒有異常的基礎上，中方和日方就日本水產品安全問題進行接觸商談。

林劍稱，日方承諾採取可信、可視措施，保障日本水產品的質量安全，確保滿足中方監管要求和食品安全標準。

同日，共同社、ＮＨＫ等日媒報導，日本內閣官房長官林芳正卅日出席關於擴大農林水產品的內閣會議時表示，日中雙方已就恢復出口所需的技術條件達成共識。

日媒報導還引述消息人士稱，根據雙方共識，日方會在每次出口時具檢測證明，確保不含銫—一三七等放射性物質，不過，此批解禁不包括福島、宮城、千葉、東京等十個都縣的產品。從完成登記手續到實際恢復出口，仍可能需要數月的時間。

自日本二○二三年開始排放福島核處理水（陸稱核汙染水）後，大陸隨即封殺日本水產品進口，去年九月，中日達成共識，中方將參與監測福島核處理水，逐步恢復符合規準的日本水產品進口。