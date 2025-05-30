國際調解院成立 王毅引六尺巷典故：以互諒處理矛盾

國際調解院公約簽署儀式30日在香港舉行，大陸外交部長王毅在會上引用中國歷史上「六尺巷」的典故，指出鄰里雙方透過調解，各自退讓三尺，不僅成功化解糾紛，還形成了方便大家通行的六尺巷，「只要我們善用調解的辦法，以互諒的方式處理矛盾，就能化乾戈為玉帛，變高牆為通途」。

簽約儀式的舉行意味著全球首個專門通過調解解決國際爭端的政府間法律組織正式成立。根據大陸外交部網站消息，簽署儀式上，有來自亞洲、非洲、拉丁美洲和歐洲85個國家和近20個國際組織的高階代表約400人出席。其中，32個國家現場簽署公約，成為創始成員國。

王毅在致詞時表示，聯合國憲章序言強調各國應和睦相處，並維護國際和平與安全。中方始終主張以互諒互讓的精神處理分歧，以對話協商方式凝聚共識，以合作共贏態度促進發展，以面向未來眼光解決問題，積極探索中國特色熱點問題解決之道。

王毅指出，3年前，大陸與志同道合的國家共同倡議建立國際調解院，經過不懈努力，終於達成公約，並得到了國際社會的廣泛支持和積極回應。國際調解院作為國際法治領域的創新之舉，在國際關係史上具有重要意義。

王毅提到，聯合國憲章明確規定調解是和平解決國際爭端的優先方法之一，但是，這一領域迄今還沒有一個政府間法律組織，國際調解院旨在根據各方意願，調解國家間、國家與他國投資者間以及國際商事爭議，將填補國際調解領域機制的空白。

王毅也說，調解院的成立有助於超越你輸我贏的零和思維，促進國際爭議的友好解決，建構更和諧的國際關係；也能與訴訟、仲裁等現有國際爭端解決機制相互補充，協同增效。

國際調解院總部位於香港。王毅稱，香港回歸本身就是和平解決國際爭端的成功範例。

王毅表示，中方期待各簽署國盡快批准「公約」，歡迎更多國家積極加入，「讓我們堅持自願參與、平等決策、共同受益，尊重各方合理關切；讓我們增強發展中國家參與度，提升全球南方在國際治理中的代表性與發言權。」