2019年來首次！陸未派防長出席香格里拉對話 官媒：無需過度解讀

香格里拉對話今起至6月1日在新加坡舉行，大陸六年來首度未派出國防部長出席，而是由解放軍國防大學代表團與會，引發關注。大陸官媒中新社30日引述不具名專家稱，無論什麼級別的人員出席都表明中方願與各方對話交流、增進友誼，「對此無需過度解讀」。

大陸國防部發言人張曉剛29日在例行記者會上宣布，解放軍國防大學代表團將參加在新加坡舉行的香格里拉對話（香會），間接證實大陸國防部長董軍不會出席。這是自2019年以來，大陸首次不派防長出席香會。2019年至2024年的香會，除2020年、2021年受疫情影響會議取消外，均由大陸防長親自參會。

中新社報導指出，解放軍自2007年起連續派出代表團參加香會。參會層級也非固定，既有國防部長率團參會，也有解放軍副總參謀長帶隊出席，軍事科學院副院長也曾多次擔任中方代表團團長。

報導進一步引述不具名專家指出，解放軍無論派出什麼規格的代表團參加香會都會引起關注，這也折射出大陸巨大的國際影響力。而無論什麼級別的人員出席，都表明中方願與各方對話交流、增進友誼，對此無需過度解讀。

與大陸防長缺席相對應的是，美國防長赫格塞斯將首次以防長身分出席香會，預料將展現對印太地區的安全承諾。中新社報導引述不具名觀察家稱，赫格塞斯同時也會提醒各國增加國防支出，因為美國的長期安全承諾不是「免費午餐」。