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政院禁軍公教申領陸居住證 翁曉玲批愚蠢：現職不可能領到

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委翁曉玲。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委翁曉玲。圖／聯合報系資料照片

行政院發函各部會及縣市政府，禁止現職軍公教申領大陸居住證，倘發現有違者要罰。國民黨立委翁曉玲表示，現職軍公教人員根本不可能符合大陸地區申請居住證的條件，防堵台灣人民接觸大陸的人事物，這是愚蠢且可惡的做法，最終會產生逆反效應，政府愈禁止，老百姓尤其是年輕人愈想要突破。

行政院上周發函各部會、各縣市政府，表示為積極防杜中國大陸推動兩岸人民身分認定的「灰色作戰」、破壞「兩岸單一戶籍制」及摧毀兩岸人員往來交流的秩序，政府無法容任中國大陸以濫發居住證方式誘使軍公教人員申領持用，從而混淆我軍公教人員國家認同，更不允許現職軍公教人員配合中國大陸對台統戰作為，對我國家安全與社會安定產生威脅，通函禁止現職軍公教人員申領持用中國大陸所發居住證。

行政院表示，倘現職軍公教人員違反規定申領持用居住證，亦未於服務機關（構）學校清查據實以告，經發現後應由各用人機關（構）學校，本於權責予以適當處置。

翁曉玲表示，兩岸人民關係條例僅規定「台灣地區人民不得在大陸地區設有『戶籍』或領用大陸地區『護照』」， 目前領有大陸地區居住證的台灣人多是在大陸讀書、工作之人， 居住證的功能不過就是「比較好用的台胞證」， 而且申請居住證無須以設戶籍為前提，因此陸委會依法無權限制人民有大陸居住證。

翁曉玲指出，再說現職軍公教人員根本不可能符合大陸地區申請居住證的條件，因為請領居住證資格為在大陸居住半年以上，滿足合法穩定就業、合法穩定住所、連續就讀等條件，除非是他們在擔任軍公教人員之前曾經取得居住證，可是居住證的效期是5年，期滿就失效，因此如果是已經任職的公教人員現實上不會有大陸居住證。

翁曉玲說，先前陸委會、教育部已經大批清查公教人員，結果查到有大陸身分證的人只有兩位、有居住證的人極為少數，花這麼多人力物力去做這種沒意義、沒有效果的事情，只是凸顯出政府的無能和無知。

翁曉玲強調，行政院在兩岸關係議題上抓不到重點，或是根本沒能力去處理兩岸關係，去對大陸採取更積極有效的反制策略和措施，只會不斷限縮、阻礙兩岸交流，用防堵封鎖的方式禁止台灣人民接觸大陸的人事物，這是極為愚蠢且可惡的做法，最終會產生逆反效應，政府愈禁止，老百姓尤其是年輕人，愈想要去突破、去看、去了解。

軍公教 翁曉玲 居住證

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