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禁軍公教持陸居住證 張啓楷：真正應防民進黨和政府高層
行政院上周發函各部會及地方政府，禁止現職軍公教人員申領持有中國大陸居住證，強調現職軍公教人員若違反規定申領持用居住證，各單位應「予以適當處置」。民眾黨立院黨團副總召張啓楷表示，真正應防是民進黨和政府高層，而非老是找沒有背景和實質影響力的基層軍公教公務員開刀。
張啓楷表示，行政院上周發函各部會及地方政府，禁止現職軍公教人員申領持有中國大陸居住證，這很明顯是在民進黨在高層共諜案發生後又要轉移焦點、粉飾「敵人就在本能寺」的事實。
張啓楷質疑，當初民進黨共諜何仁傑的貼身長官、國安會秘書長吳釗燮辦了嗎？斷交16國原因、相關性釐清了嗎？共諜盛礎纓的前長官、行政院前院長游錫堃問了嗎？
張啓楷認為，真正應防是民主進步黨和政府高層，而非老是找沒有背景和實質影響力的基層軍公教公務員開刀。
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