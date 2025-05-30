快訊

獨／與廖峻不是夫妻！為報恩擦屎、洗澡 楊文慈心酸：還被說小三

端午假期首日…綠島4外籍遊客浮潛僅3人上岸 警消海巡搜救中

新冠疫情再度升溫 醫曝「病毒不會離開我們」：1徵兆才須警覺

聽新聞
0:00 / 0:00

禁軍公教持陸居住證 張啓楷：真正應防民進黨和政府高層

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨立法院黨團副總召張啓楷批政院通令中央地方嚴禁軍公教持有大陸居住證，拿沒有背景和實質影響力的基層軍公教公務員開刀。圖／聯合報系資料照
民眾黨立法院黨團副總召張啓楷批政院通令中央地方嚴禁軍公教持有大陸居住證，拿沒有背景和實質影響力的基層軍公教公務員開刀。圖／聯合報系資料照

行政院上周發函各部會及地方政府，禁止現職軍公教人員申領持有中國大陸居住證，強調現職軍公教人員若違反規定申領持用居住證，各單位應「予以適當處置」。民眾黨立院黨團副總召張啓楷表示，真正應防是民進黨和政府高層，而非老是找沒有背景和實質影響力的基層軍公教公務員開刀。

張啓楷表示，行政院上周發函各部會及地方政府，禁止現職軍公教人員申領持有中國大陸居住證，這很明顯是在民進黨在高層共諜案發生後又要轉移焦點、粉飾「敵人就在本能寺」的事實。

張啓楷質疑，當初民進黨共諜何仁傑的貼身長官、國安會秘書長吳釗燮辦了嗎？斷交16國原因、相關性釐清了嗎？共諜盛礎纓的前長官、行政院前院長游錫堃問了嗎？

張啓楷認為，真正應防是民主進步黨和政府高層，而非老是找沒有背景和實質影響力的基層軍公教公務員開刀。

軍公教 張啓楷

延伸閱讀

卓榮泰拋追加預算不砍地方補助 張啓楷嗆這條路行不通

在野黨拚特別條例6月完成三讀 年底前實現全民普發現金

反廢死公投遭封殺 張啓楷：中選會憑什麼剝奪人民權利

中火公決案延下次處理 張啓楷：會堅持捍衛國人健康

相關新聞

2019年來首次！陸未派防長出席香格里拉對話 官媒：無需過度解讀

香格里拉對話今起至6月1日在新加坡舉行，大陸六年來首度未派出國防部長出席，而是由解放軍國防大學代表團與會，引發關注。大陸...

政院禁軍公教申領陸居住證 翁曉玲批愚蠢：現職不可能領到

行政院發函各部會及縣市政府，禁止現職軍公教申領大陸居住證，倘發現有違者要罰。國民黨立委翁曉玲表示，現職軍公教人員根本不可...

禁軍公教持陸居住證 張啓楷：真正應防民進黨和政府高層

行政院上周發函各部會及地方政府，禁止現職軍公教人員申領持有中國大陸居住證，強調現職軍公教人員若違反規定申領持用居住證，各...

香港強化國安教育課程 強調維護國安沒有「兩制」之分

香港國安法頒布實施5周年前夕，香港教育局29日更新適用於中小學的「香港國家安全教育課程框架」，強調國安教育需以整體角度，...

中國學者：中美第二階段博弈已在激烈進行

中國學者認為，中美關稅戰雖暫時停火，但兩國第二階段博弈已在激烈進行。雙方都在爭取第三方支持，在晶片領域也展開新一輪角逐

人事總處：公務員違規赴陸 各機關應予懲處

行政院近期發函通令中央、地方各部會及縣市政府，禁止現職軍公教人員申領持有中國大陸居住證，強調若違反規定亦未據實以告，各單...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。