香港強化國安教育課程 強調維護國安沒有「兩制」之分

香港國安法頒布實施5周年前夕，香港教育局29日更新適用於中小學的「香港國家安全教育課程框架」，強調國安教育需以整體角度，全盤理解及維護國家整體安全，包括加強「總體國家安全觀」的學習，突出「大安全」概念等，學校要以總動員方式落實國安教育，聯繫學校課程和國安教育元素，與大陸「愛國主義教育法」對接。

綜合港媒報導，香港教育局於2021年已公布首個版本的「香港國家安全教育課程框架」，以及15個科目的國安教育課程框架。官方稱，為讓國安教育與時並進，香港特首李家超在2024年施政報告中已宣布會對兩者作更新，並於29日推出。

新版「課程框架」開頭就指出，香港自古以來就是中國的領土；維護國家安全只有「一國」之責，沒有「兩制」之分。文件提到，要讓學生以層層遞進的方式學習相關內容，加深和拓寬對國家安全的認識，「明白面對瞬息萬變的國際局勢，必須增強維護國家安全的意識，並逐步培養愛國情感」。

文件提到，在小學的初小階段，主要通過日常生活經驗和事件，建立學生對國家的基本認識，「潛移默化培養學生的愛國情懷與國民身分認同」；高小階段要逐漸增加學生對國家的認識，建立民族自豪感與文化自信，提升家國情懷，並通過生活經驗及事件，「領會防患未然的道理」，另外，也要認識「中國共產黨是中華人民共和國的執政黨」。

在初中階段，學生要拓寬對總體國家安全觀的理解和「大安全」概念，建立憂患意識，認同每個人都有維護國家安全的責任，並付諸實行。

高中階段要正確了解國家安全屬中央事權，並準確掌握「一國兩制」的根本宗旨是維護國家主權、安全、發展利益，亦是港澳特區長期繁榮穩定的重要基石，學生要懂得居安思危，自覺履行愛國愛港的責任、義務及使命感，並立定志向為國家與香港繁榮安定及持續發展，貢獻所長。

另外，香港教育局6科推出專用的「國安教育課程框架」，當中更新中文科框架，另涵蓋英文、數學、音樂、視覺藝術、體育科。在音樂科框架中，教育局舉例學生以莊重的態度和舉止歌唱國歌 《義勇軍進行曲》。