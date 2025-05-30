快訊

獨／與廖峻不是夫妻！為報恩擦屎、洗澡 楊文慈心酸：還被說小三

端午假期首日…綠島4外籍遊客浮潛僅3人上岸 警消海巡搜救中

新冠疫情再度升溫 醫曝「病毒不會離開我們」：1徵兆才須警覺

香港強化國安教育課程 強調維護國安沒有「兩制」之分

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
香港教育局29日更新適用於中小學的「香港國家安全教育課程框架」，強調維護國家安全只有「一國」之責，沒有「兩制」之分。(路透資料照片)
香港教育局29日更新適用於中小學的「香港國家安全教育課程框架」，強調維護國家安全只有「一國」之責，沒有「兩制」之分。(路透資料照片)

香港國安法頒布實施5周年前夕，香港教育局29日更新適用於中小學的「香港國家安全教育課程框架」，強調國安教育需以整體角度，全盤理解及維護國家整體安全，包括加強「總體國家安全觀」的學習，突出「大安全」概念等，學校要以總動員方式落實國安教育，聯繫學校課程和國安教育元素，與大陸「愛國主義教育法」對接。

綜合港媒報導，香港教育局於2021年已公布首個版本的「香港國家安全教育課程框架」，以及15個科目的國安教育課程框架。官方稱，為讓國安教育與時並進，香港特首李家超在2024年施政報告中已宣布會對兩者作更新，並於29日推出。

新版「課程框架」開頭就指出，香港自古以來就是中國的領土；維護國家安全只有「一國」之責，沒有「兩制」之分。文件提到，要讓學生以層層遞進的方式學習相關內容，加深和拓寬對國家安全的認識，「明白面對瞬息萬變的國際局勢，必須增強維護國家安全的意識，並逐步培養愛國情感」。

文件提到，在小學的初小階段，主要通過日常生活經驗和事件，建立學生對國家的基本認識，「潛移默化培養學生的愛國情懷與國民身分認同」；高小階段要逐漸增加學生對國家的認識，建立民族自豪感與文化自信，提升家國情懷，並通過生活經驗及事件，「領會防患未然的道理」，另外，也要認識「中國共產黨是中華人民共和國的執政黨」。

在初中階段，學生要拓寬對總體國家安全觀的理解和「大安全」概念，建立憂患意識，認同每個人都有維護國家安全的責任，並付諸實行。

高中階段要正確了解國家安全屬中央事權，並準確掌握「一國兩制」的根本宗旨是維護國家主權、安全、發展利益，亦是港澳特區長期繁榮穩定的重要基石，學生要懂得居安思危，自覺履行愛國愛港的責任、義務及使命感，並立定志向為國家與香港繁榮安定及持續發展，貢獻所長。

另外，香港教育局6科推出專用的「國安教育課程框架」，當中更新中文科框架，另涵蓋英文、數學、音樂、視覺藝術、體育科。在音樂科框架中，教育局舉例學生以莊重的態度和舉止歌唱國歌 《義勇軍進行曲》。

香港特首 教育局 國安法

延伸閱讀

【即時短評】防軍公教當中共同路人 卻防不住綠共滲透國安核心

王毅抵港 將出席建立國際調解院公約簽署儀式

李家超：歡迎遭美歧視學生赴港 考慮增外地生錄取上限

夏寶龍暗批長和 李家超：率企業更高政治站位落實要求

相關新聞

2019年來首次！陸未派防長出席香格里拉對話 官媒：無需過度解讀

香格里拉對話今起至6月1日在新加坡舉行，大陸六年來首度未派出國防部長出席，而是由解放軍國防大學代表團與會，引發關注。大陸...

政院禁軍公教申領陸居住證 翁曉玲批愚蠢：現職不可能領到

行政院發函各部會及縣市政府，禁止現職軍公教申領大陸居住證，倘發現有違者要罰。國民黨立委翁曉玲表示，現職軍公教人員根本不可...

禁軍公教持陸居住證 張啓楷：真正應防民進黨和政府高層

行政院上周發函各部會及地方政府，禁止現職軍公教人員申領持有中國大陸居住證，強調現職軍公教人員若違反規定申領持用居住證，各...

香港強化國安教育課程 強調維護國安沒有「兩制」之分

香港國安法頒布實施5周年前夕，香港教育局29日更新適用於中小學的「香港國家安全教育課程框架」，強調國安教育需以整體角度，...

中國學者：中美第二階段博弈已在激烈進行

中國學者認為，中美關稅戰雖暫時停火，但兩國第二階段博弈已在激烈進行。雙方都在爭取第三方支持，在晶片領域也展開新一輪角逐

人事總處：公務員違規赴陸 各機關應予懲處

行政院近期發函通令中央、地方各部會及縣市政府，禁止現職軍公教人員申領持有中國大陸居住證，強調若違反規定亦未據實以告，各單...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。