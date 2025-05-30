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人事總處：公務員違規赴陸 各機關應予懲處

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
行政院通令各部會及縣市政府，禁止現職軍公教人員申領持有中國大陸居住證。人事總處同時強調，公務員若違規赴陸，除了依兩岸條例處罰外，各機關也應檢討行政責任，予以懲處。（圖／本報系資料照片）
行政院通令各部會及縣市政府，禁止現職軍公教人員申領持有中國大陸居住證。人事總處同時強調，公務員若違規赴陸，除了依兩岸條例處罰外，各機關也應檢討行政責任，予以懲處。（圖／本報系資料照片）

行政院近期發函通令中央、地方各部會及縣市政府，禁止現職軍公教人員申領持有中國大陸居住證，強調若違反規定亦未據實以告，各單位應「予以適當處置」。行政院人事行政總處同時也強調，公務員若違規赴陸，除了依兩岸條例處罰外，各機關也應檢討行政責任，予以懲處。

監察院日前通過監委林文程的調查報告，指公務員違法違規前往中國大陸事件未能有效遏止，赴陸管理機制顯有闕漏，並衍生重大國安隱憂，提案糾正行政院及所屬各權責機關，人事總處回應將加強督促各機關落實人員赴陸管理。

人事總處指出，兩岸人民關係條例及內政部訂頒「台灣地區公務員及特定身分人員進入大陸地區許可辦法」等相關規定，簡任（或相當簡任）第11職等以上公務員應經內政部（或內政部審查會）許可，簡任（或相當簡任）第10職等以下未涉密公務員應向所屬機關申請，機關首長應向直屬上級機關申請，經核准後，方得赴陸。

公務員若違反規定，除了依兩岸條例第91條處以罰鍰外，各機關也應本於權責依公務人員考績法等相關規定，檢討行政責任，予以適當之懲處。

人事總處強調，公務員不論平、假日赴陸，均應依規定於赴陸前申請許可或報經服務機關同意，並於差勤系統登錄。人事總處後續也將持續加強宣導，督促各機關落實所屬人員赴陸管理。

行政院 公務員 內政部

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