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全面管制公職赴陸港澳擬擴及基層 林俊憲：合理範圍

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委林俊憲。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委林俊憲。圖／聯合報系資料照片

賴政府日益緊縮兩岸交流，陸委會主委邱垂正昨天在立法院答詢時表示，陸委會目前正在研議修法，將把所有赴陸、港、澳的公職人員（包括基層人員在內）納入規範管制，目前已就修法與各機關商量當中，待取得共識後就會推出。民進黨立委林俊憲今天表示，這些都還在合理的要求範圍。

林俊憲指出，中國是個很危險的地方，對台灣的企圖、滲透大家都很清楚，只要是公務人員都有責任在身，目前研擬中的修法只是報備，並不是禁止，也不是管制。

林俊憲說，報備也保護公務人員自己，有時候去中國一不小心就會失蹤，就算是基層公務人員，大家應該要共同體諒，現在是非常時候，台灣面對的是一個非常敵意、無所不用其極的獨裁政權，政府不得不提出相對應措施，來保護全體國民也保護國家。

陸委會 林俊憲 居住證 修法

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