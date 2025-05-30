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政院禁軍公教持陸居住證 學者：現職需求不大收效甚微

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院發函各部會及縣市政府，禁止現職軍公教申領大陸居住證，倘發現有違者要罰。圖／聯合報系資料照片
行政院發函各部會及縣市政府，禁止現職軍公教申領大陸居住證，倘發現有違者要罰。圖／聯合報系資料照片

行政院發函各部會及縣市政府，禁止現職軍公教申領大陸居住證，倘發現有違者要罰。東吳大學政治系副教授左宜恩說，現職軍公教在職期間對赴陸居住的需求可說是微乎其微，政院此舉實質成效有限。

行政院上周發函各部會、各縣市政府，表示為積極防杜中國大陸推動兩岸人民身分認定的「灰色作戰」、破壞「兩岸單一戶籍制」及摧毀兩岸人員往來交流的秩序，政府無法容任中國大陸以濫發居住證方式誘使軍公教人員申領持用，從而混淆我軍公教人員國家認同，更不允許現職軍公教人員配合中國大陸對台統戰作為，對我國家安全與社會安定產生威脅，通函禁止現職軍公教人員申領持用中國大陸所發居住證。

行政院表示，倘現職軍公教人員違反規定申領持用居住證，亦未於服務機關（構）學校清查據實以告，經發現後應由各用人機關（構）學校，本於權責予以適當處置。

左宜恩表示，2018年陸方宣布台灣居民在滿足一定條件下可以申領港澳台居住證時，陸委會表示「由於申領陸居住證無需設籍，因此尚未違反兩岸人民關係條例」。當時政府態度是不鼓勵台灣人民申領但也不禁止。如今行政院針對軍公教人員下達禁令，可以說是企圖更進一步減少兩岸人民的接觸、增加赴陸生活的成本。

左宜恩認為，現職軍公教在職期間對赴陸居住的需求可說是微乎其微，自然對申領陸居住證需求相當低，因此這項禁令宣示效果仍大於實質，實質成效有限。

至於禁令是否擴及到一般民眾，左宜恩表示，目前應該不會，一方面如果擴大到一般民眾，就等於打臉了2018年的陸委會聲明。二方面由於大陸居住證並非身分證亦非戶籍，如果擴大禁止，有可能會有妨礙居住遷徙自由的違憲疑慮。

軍公教 居住證

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