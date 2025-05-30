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政院禁軍公教持陸居住證 楊永明憂還有擴大管制

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國安會前副秘書長楊永明。圖／聯合報系資料照片
國安會前副秘書長楊永明。圖／聯合報系資料照片

行政院日前發函給各部會及縣市政府，禁止現職軍公教申領大陸居住證，倘發現有違者要罰。國安會前副秘書長楊永明說，賴清德政府要進一步限制現職軍公教人員赴陸，他憂在美國貿易戰之下，兩岸經貿有增加趨勢，賴政府是否開始有所作為，對岸也提高兩岸經貿限制。

據掌握，行政院上周發函各部會、各縣市政府，表示為積極防杜中國大陸推動兩岸人民身分認定的「灰色作戰」、破壞「兩岸單一戶籍制」及摧毀兩岸人員往來交流的秩序，政府無法容任中國大陸以濫發居住證方式誘使軍公教人員申領持用，從而混淆我軍公教人員國家認同，更不允許現職軍公教人員配合中國大陸對台統戰作為，對我國家安全與社會安定產生威脅，通函禁止現職軍公教人員申領持用中國大陸所發居住證。

行政院表示，倘現職軍公教人員違反規定申領持用居住證，亦未於服務機關（構）學校清查據實以告，經發現後應由各用人機關（構）學校，本於權責予以適當處置。

楊永明說，現職軍公教人員不得申請大陸居住證，相關法令有其規定，未被禁止前往中國大陸的中低階公教人員可辦理台胞證赴陸觀光，但居住證是另一個層次，大陸有更嚴格的規定才能申領居住證，若要滿足要件，可能會與在台灣的專任軍公教身分有牴觸，因此他可理解。

楊永明表示，政府一定是要再繼續擴大，進一步限制現任軍公教人員前往中國大陸，擴大限制範圍到不只中央甚至包含地方，只要有限制的軍公教身分，前往大陸都會設限或至少要做登錄、報告，這就是對軍公教人員跟兩岸的交往上限制的規定。要滿足領取居住證，一定是在中國大陸有長時間居住的事實，這會和在台灣擔任現職軍公教的身分牴觸。

楊永明提到，他注意到陸委會主委邱垂正也曾在立法院答詢時，提到可能擴大限制軍公教人員兩岸往來的說法，現在可能就是更進一步切割，脫鉤兩岸，除經貿面之外，大概每個層面從安全、交流到觀光，甚至就是統戰，「賴17條」都有規定。

楊永明指出，他較擔心的是，後續對於兩岸經貿層面，賴清德政府會不會開始著手作為，因現在兩岸經貿在美國貿易戰的情況之下，兩岸經貿是有增加的趨勢，也是台灣經濟命脈的重心之一，所以目前還沒有看到賴政府想處理兩岸經貿的態度。可是如果對岸也開始以經貿問題回應時，會不會一下子提高兩岸經貿限制，這值得關注。

軍公教 經貿 居住證

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