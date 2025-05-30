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民進黨：部分台藝人與中共話語一致 系統性認知配合

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨中國部表示，部分台藝人與中共話語一致，已不只是立場選擇，更是系統性的認知配合。圖／民進黨中國部提供
民進黨中國部表示，部分台藝人與中共話語一致，已不只是立場選擇，更是系統性的認知配合。圖／民進黨中國部提供

民進黨中國部表示，部分台灣藝人中共話語步調一致，已不只是立場選擇，更是系統性的認知配合。近年來不只在政論節目與政治立場中看到話語戰痕跡，也逐漸在文化與娛樂領域，發現極權敘事的滲透管道，從國慶祝賀、軍事演習到政治會議，特定台灣藝人頻轉發中國官媒貼文、強化統一論述，形成對國內輿論的情感衝擊與主權侵蝕。

民進黨中國部指出，2024年10月1日，中國國慶日當天，「央視新聞」、「人民日報」等官媒一如往常準時發文，要求網友「一起轉發我愛你中國」、「祝祖國生日快樂」。短短數小時內，至少15組台灣藝人跟進轉發，包括王心凌、張韶涵、吳慷仁、楊丞琳、王力宏等，措辭高度一致，如「願江山如畫，萬里皆安」、「祝福祖國繁榮昌盛」、「我愛你中華」等，展現出令人難以忽視的集體性與標準化。

民進黨中國部表示，其中歐陽娜娜、歐陽娣娣、劉樂妍等人更早在倒數時就預告國慶日貼文，彷彿將政治宣誓視為藝人生涯的日常任務，伊能靜甚至出席北京人民大會堂國慶招待會，親聆習近平致詞，並發文表示「看到許多舊友，覺得溫暖」。

民進黨中國部指出，緊接著同月14日，中共發動「聯合利劍—2024B」軍演，結合陸、海、空、火箭軍四大軍種，對台進行實戰圍演。央視在微博發布「台獨是死路一條」、「只有一個中國」等圖卡，標語極具戰爭語言特徵。這次也出現了熟悉的台灣藝人身影，歐陽娜娜打出「台灣自古是中國領土」，張韶涵呼應「祖國統一，勢不可擋」，林瑞陽與張庭更以「捍衛國家主權」與「維護國家統一」為號召，將藝人角色推向政治協力者的邊界。

民進黨中國部表示，這些發言不再是偶然或私人選擇，而是與中共官方節奏相配合的話語操作。藝人影響力原本建構於文化與情感，卻在此轉化為具傳播力的「統一訊號」，對台灣社會的心理韌性造成長期侵蝕。這些密集的轉貼與呼應行為，不只是個人選擇，更像是配合節奏、依令行事的「話語動員」。若僅有一次，可稱自由；若反覆為之，就不能再用言論自由掩蓋背後的政治意圖。

民進黨中國部指出，陸委會在5月正式啟動調查，已初步鎖定20餘位藝人，並與文化部展開聯合調查，針對「是否配合特定時點、轉發特定內容、擴大傳播影響民心士氣」等面向，依據「兩岸人民關係條例」第33-1條進行裁量。調查標準將圍繞兩項紅線，明確否定台灣主權、公開支持武統言論；踐踏民主憲政秩序，唱和中共政宣或參與統戰活動。

民進黨中國部表示，政府不再僅倚賴輿論壓力自我節制，而是透過制度手段守住國家尊嚴，這不只是文化界的現象，更是中共認知戰向娛樂圈滲透的具體表現。當台灣藝人在全球網路輿論中為極權話語背書，無論是「中國台灣藝人」的自我標示，還是一再轉發統戰圖卡的話語動員，都有責任畫清界線，並透過法律與輿論共同捍衛民主立場。

民進黨中國部指出，這場話語滲透工程從軍事恫嚇到文化配合，從微博圖卡到身分認同，已逐步建構出一條貫穿軍事、宣傳、娛樂的統戰鏈。此時此刻，政府啟動調查行動，不是限制言論自由，而是守護自由不被極權語言劫持的必要防線，呼籲全體社會擦亮眼睛、堅守判準，在這場無聲卻深刻的資訊戰中，看清誰在與極權同調，又是誰始終堅守民主、站在台灣這一邊。

藝人 民進黨 中共

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