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拜會斯里蘭卡總統 王文濤：深化貿易投資與產供鏈合作

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
5月29日，大陸商務部長王文濤（左）在斯里蘭卡應約拜會斯里蘭卡總統迪薩納亞克，就進一步深化中斯經貿合作深入交換意見。（取自大陸商務部網站）
5月29日，大陸商務部長王文濤（左）在斯里蘭卡應約拜會斯里蘭卡總統迪薩納亞克，就進一步深化中斯經貿合作深入交換意見。（取自大陸商務部網站）

大陸商務部長王文濤29日與斯里蘭卡貿易部長薩馬拉辛哈共同主持召開「中國—斯里蘭卡經貿聯委會第8次會議」，雙方就高品質共建「一帶一路」、擴大貿易投資合作等達成廣泛共識，並在會後簽署設立貿易暢通工作小組、產業鏈供應鏈合作等諒解備忘錄。同日，王文濤應約拜會斯里蘭卡總統迪薩納亞克時表示，將進一步挖掘經貿合作潛力，深化兩國貿易投資、產供鏈和重點項目合作。

根據大陸商務部網站30日消息，5月29日，王文濤在斯里蘭卡應約拜會斯里蘭卡總統迪薩納亞克，就進一步深化中斯經貿合作深入交換意見。

迪薩納亞克表示，斯方重視對華關係，願同中方高品質共建「一帶一路」，歡迎更多大陸企業赴斯投資興業。斯方願同中方繼續在多邊場合加強團結協調、相互支持，維護好共同利益。

王文濤指出，中方將進一步挖掘經貿合作潛力，深化兩國貿易投資、產供鏈和重點項目合作，落實好民生發展項目，不斷豐富中斯戰略夥伴關係內涵。

王文濤此次前往斯里蘭卡，是為了出席29日與斯里蘭卡貿易部長薩馬拉辛哈共同主持召開的中國—斯里蘭卡經貿聯委會第8次會議。大陸商務部表示，雙方就高品質共建「一帶一路」、擴大貿易投資合作、維護多邊貿易體制深入交換意見，達成廣泛共識。會後，雙方共同簽署了「關於設立貿易暢通工作小組的諒解備忘錄」和「產業鏈供應鏈合作諒解備忘錄」。

王文濤表示，近年來，中斯經貿關係取得積極進展，貿易規模不斷擴大，投資合作持續深化，產供鏈日趨融合。中方願與斯方「進一步發揮相關經貿機制作用」，促進貿易暢通，擴大進口斯優質產品，推動雙邊貿易平衡永續發展；加大投資合作，以投資帶動貿易，做好投資促進，優化營商環境，以綠色發展和數位經濟為發展賦能，「推動中斯乃至南亞區域共同繁榮」。

就國際合作，王文濤指出，中方願與斯方一道，共同維護以世貿組織為核心的多邊貿易體制，堅決反對單邊主義和保護主義，繼續推動平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化。

薩馬拉辛哈表示，「斯政府高度重視並積極參與『一帶一路』建設」。斯方希持續擴大優勢產品對大陸出口，「歡迎大陸企業赴斯投資農產品加工、再生能源等領域」，斯方願同中方繼續在多邊場合加強協調、相互支持，維護好共同利益。

大陸商務部長王文濤29日與斯里蘭卡貿易部長薩馬拉辛哈在斯里蘭卡共同主持召開「中國—斯里蘭卡經貿聯委會第8次會議」。（取自大陸商務部網站）
大陸商務部長王文濤29日與斯里蘭卡貿易部長薩馬拉辛哈在斯里蘭卡共同主持召開「中國—斯里蘭卡經貿聯委會第8次會議」。（取自大陸商務部網站）

經貿 斯里蘭卡 一帶一路

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