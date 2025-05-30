美將撤銷中國留學生簽證 陸駐美使館：已提嚴正交涉促美立即糾正錯誤

據大陸駐美大使館網站，對於美國務院發表聲明稱將撤銷有關中國在美留學生簽證事，中國駐美使館發言人當地時間29日在回答媒體提問時表示，已第一時間向美方提出嚴正交涉，敦促美國政府立即糾正錯誤。

發言人表示，中方堅決反對美方這一政治性、歧視性做法。美方此舉將嚴重損害中國在美留學人員正當合法權益，也將進一步損害美自身國際形象和國家信譽。

他表示，中國駐美使館已第一時間向美方提出嚴正交涉，敦促美國政府立即糾正錯誤，切實保障中國在美留學人員的正當合法權益。

昨下午大陸外交部例行記者會上，外交部發言人毛寧回答提問時也表示：美方以意識形態和國家安全為藉口，無理取消中國留學生簽證，嚴重損害中國留學生的合法權益，干擾兩國正常人文交流。中方對此堅決反對，已向美方提出交涉。

她說，美方這一政治性、歧視性做法，戳穿了美國一貫標榜的所謂自由開放謊言，只會進一步損害美國自身國際形象和國家信譽。