王毅見前泰副總理：中國倡議成立國際調解院 提供和解新選擇

據大陸外交部網站消息，2025年5月29日下午，大陸外交部長王毅在香港會見出席國際調解院公約簽署儀式的亞洲和平和解理事會主席、泰國前副總理素拉傑。王毅表示，中國倡議成立國際調解院，為國際社會在自願基礎上化解爭端、實現和解提供了新選擇，也是實踐多邊主義、履行聯合國憲章精神的實際行動。

王毅將於今30日出席在香港舉行的《關於建立國際調解院的公約》簽署儀式。這是中方主導下開創的全新國際組織，尋求以調解的方式解決國與國之間的爭端，有別於主要由西方國家設立的包括海牙國際法院與國際仲裁法院，試圖為國際爭端解決機制提供全新的思路和方式。預期將有60多國代表以及20多個國際組織代表出席。

王毅向素拉傑表示，中泰一家親，兩國友誼歷久彌堅。今年正逢中泰建交50週年暨「中泰友誼金色50年」。雙方要落實兩國領導人達成的重要共識，加強戰略對接，推動務實合作，共同開創中泰命運共同體的下一個金色50年。

他表示，中國倡議成立國際調解院，為國際社會在自願基礎上化解爭端、實現和解提供了新選擇，也是實踐多邊主義、履行聯合國憲章精神的實際行動。中國人願與亞洲共同發揮中國—東協、上海合作組織、瀾湄合作、亞洲合作對話等區域機制作用，共同維護亞洲來之不易的和平穩定。

素拉傑表示，很榮幸能受邀到香港見證國際調解院的誕生。當前國際情勢下，中方這項倡議正當其時，得到各方積極回應和廣泛支持。多邊主義是人類社會的前進方向。亞洲和平和解理事會與國際調解院理念相近、目標一致。期待同中方加強協作，形成合力，為亞洲和平發展做出更大貢獻。