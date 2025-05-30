快訊

上訴法院同意暫緩貿易法院判決 川普關稅政策暫時恢復

公職赴「陸港澳」管制將擴大

經濟日報／ 記者謝守真／台北報導

政府日益緊縮兩岸交流，陸委會主委邱垂正昨（29）日在立法院答詢時表示，陸委會目前正在研議修法，將把所有赴陸、港、澳的公職人員（包括基層人員在內）納入規範管制，目前已就修法與各機關商量當中，待取得共識後就會推出。

針對基層公職人員究竟包括哪些對象？陸委會事後僅稱，兩岸條例研議修法方向，會對公務員及特定身分人員赴陸管制有具體調整，完成內部研議後，會循法制作業程序對外預告及說明。

賴清德總統今年3月提出「賴17條」後，多位民進黨籍立委提案盼透過修正「兩岸條例」，以捍衛國安及防範中共滲透我內部。立法院內政委員會昨日排審「兩岸條例」、「港澳條例」修正草案，邱垂正列席並備詢時說明公職人員赴陸、港、澳規範管制可能擴大。

國民黨立委張智倫昨天質詢時提到，監察院近期調查報告指出，過去十年，有318位文職公職人員違法或違規前往中國大陸，其中包含55位高階文官與263位基層人員，另外有165件警察人員違規赴陸案例。但高階公務人員跟基層處罰不同，53位違法赴陸的高階公務人員，內政部依照「兩岸條例」處罰，但沒有受任何行政處罰；反觀263位基層人員赴陸，多半依照考績相關規定受到記過處分，甚至有人遭記大過。「怎麼會有這種高官罰錢了事，基層要記過處罰，這樣的雙重標準？」

邱垂正稱，過去是透過一般人事管理，來處理11職等以下的基層同仁赴陸事項，但假日期間他們仍可自行前往中國大陸及港澳。他坦承，政府用一般的人事管理來處理十職等以下的基層赴陸情況，各個機關恐怕沒有那麼遵守法令，「未來我們看看，能不能有一個完整的修法，把所有的公職人員都納入，包括基層同仁都要遵守」。陸委會內部已在研議修法，取得共識後很快會推出。

陸委會 兩岸條例 修法

延伸閱讀

基層人員也算 陸委會主委邱垂正：將朝全面管制所有公職赴陸修法

【重磅快評】邱垂正想管小紅書？美國都禁不了TikTok呢

邱垂正避答賴總統「併購說」是否矮化國格 藍委：主委別惱羞成怒

小紅書是中共統戰工具？陸委會：高度懷疑、有必要規管

相關新聞

陸提供12項措施 拉攏太平洋島國

大陸外長王毅廿八日與十一個和大陸建交的太平洋島國外長或代表召開第三次中國—太平洋島國外長會。會後發布聯合聲明稱，大陸對太...

國台辦安排記者問館長？陸委會改口：非指媒體配合北京

網紅館長表示自己將啟動赴大陸行程，引起政府關注，陸委會原先在29日下午記者會上，指出「相信他應該在中國會受到禮遇，因為昨...

同台會宋濤 洪秀柱：兩岸要見才會親

第六屆「兩岸媒體人峰會」昨在北京舉行，大陸國台辦副主任吳璽建議，要在人工智慧等前沿科技浪潮下擴大合作，和堅持「一個中國原...

台青專家入選IEC青年英才計畫

在全球科技競爭日益激烈的今天，標準制定已成為國際科技話語權的核心戰場。近日，廣東台商經續檢驗台青幹部林家嫻、李亭亭，成功...

公職赴「陸港澳」管制將擴大

政府日益緊縮兩岸交流，陸委會主委邱垂正昨（29）日在立法院答詢時表示，陸委會目前正在研議修法，將把所有赴陸、港、澳的公職...

陸「轟-6」轟炸機部署西沙 學者：北京發出訊號針對菲、美

路透廿八日報導，據衛星圖像顯示，大陸本月在南海有爭議的西沙群島，降落了二架最先進的轟炸機。分析人士稱，此舉是北京向競爭對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。