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同台會宋濤 洪秀柱：兩岸要見才會親

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導
國民黨前主席洪秀柱（前左）、大陸國台辦主任宋濤（前右）29日下午，在北京舉行「海峽兩岸中華文化峰會」期間，在北京史家胡同小學出席書畫名師講堂活動。記者陳政錄／攝影
國民黨前主席洪秀柱（前左）、大陸國台辦主任宋濤（前右）29日下午，在北京舉行「海峽兩岸中華文化峰會」期間，在北京史家胡同小學出席書畫名師講堂活動。記者陳政錄／攝影

第六屆「兩岸媒體人峰會」昨在北京舉行，大陸國台辦副主任吳璽建議，要在人工智慧等前沿科技浪潮下擴大合作，和堅持「一個中國原則」和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂。

「兩岸媒體人峰會」在第二屆「海峽兩岸中華文化峰會」期間召開，昨天開幕式出席致詞的陸方官員有吳璽、北京市委常委趙磊。

吳璽提到，當前外部環境變化交織，台海形勢嚴峻複雜。因此，她提出三要，一是要堅守民族大義，為推動兩岸關係重回正軌發揮更大的作用；二是要善盡社會責任，在促進兩岸同胞心靈契合方面扮演更重要的角色；三是要加強交流合作，攜手應對技術革新與傳播格局的新變化。

吳璽說，今年是中國抗日戰爭勝利、台灣光復八十周年，應本著對歷史負責，對民族負責的態度，堅持「一個中國原則」和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂，堅定不移推進「祖國統一大業」。

另，國民黨前主席洪秀柱和大陸國台辦主任宋濤昨天下午，一同到北京史家胡同小學出席書畫名師講堂活動，當看到大陸小學生以繁體字寫出「兩岸一家親」時，洪秀柱對「親」字中的「見」得以保留感慨稱，兩岸就是要見才會親，不能不見。

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