陸轟-6部署西沙 學者：北京發出訊號針對菲、美

路透廿八日報導，據衛星圖像顯示，大陸本月在南海有爭議的西沙群島，降落了二架最先進的轟炸機。分析人士稱，此舉是北京向競爭對手發出其軍事能力增強的最新訊號。

報導引述馬薩爾科技提供給路透的衛星圖像顯示，十九日，二架「轟—六」轟炸機在西沙群島的永興島的跑道上。同一天的另一張Maxar圖像顯示了二架「運—廿」運輸機和一架「空警五百」預警機，後者被視為共軍能夠控制和保護日益複雜的海空一體化行動至關重要的飛機。

報導提到，此次部署是大陸自二○二○年以來，首次將遠程轟炸機轟—六降落在西沙群島的永興島。正值與菲律賓的緊張關係、中共軍機頻繁出現在台灣周邊，以及本周末區域最大國防論壇（新加坡香格里拉對話會）即將召開之際。

新加坡拉惹勒南國際研究學院的國防學者許瑞麟表示，以作戰需求來看，中國的遠程轟炸機不需部署在西沙群島，所以這顯然是北京發出的訊號，既針對菲律賓，也是針對美國和其他正在發生的事情。

大陸國防部發言人張曉剛昨天在國防部例行記者會上回應媒體詢問時表示，「我不掌握你所說的情況。需要強調的是，西沙群島是中國固有領土，我們反對宣染炒作有關軍事活動」。