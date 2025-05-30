陸提供12項措施 拉攏太平洋島國

大陸外長王毅廿八日與十一個和大陸建交的太平洋島國外長或代表召開第三次中國—太平洋島國外長會。會後發布聯合聲明稱，大陸對太平洋島國的幫助不附加政治條件，但強調各方承認台灣是中國領土不可分割的一部分，堅決反對台獨，並強調聯合國大會第二七五八號決議權威。

中國—太平洋島國外長會機制於二○二一年成立，這是首次以線下方式在大陸舉辦。第一次以視訊方式進行，第二次在斐濟舉行。本次會議包含吉里巴斯、紐埃、東加、密克羅尼西亞、索羅門群島、萬那杜、巴布亞紐幾內亞、庫克群島、諾魯、斐濟、薩摩亞等國外長或代表出席。

王毅在會上就建構中國—太平洋島國命運共同體提出六點建議，其中第一項「堅持相互尊重」便提及「台灣問題是中國的內政，台灣回歸中國是二戰勝利成果之一，也是戰後國際秩序的重要組成部分，具有不容置疑的歷史和法理事實，聯大第二七五八號決議的權威性不容挑戰。相信島國將繼續恪守一個中國原則，支持中方正義立場。」

王毅在會後記者會稱，中方感謝島國紛紛「主動」重申恪守一中原則，在「二戰勝利八十周年和台灣回歸中國八十周年」之際，島國的承諾正當其時，這顯示「台獨」在島國沒有任何市場。

聯合聲明也稱，中方強調大陸對太平洋島國的幫助「不附加政治條件，不強加於人，不開『空頭支票』」。

根據大陸外交部發布，中方落實第三次中國—太平洋島國外長會共識措施清單共十二項，包含向島國提供二百萬美元應對氣候變遷資金；年內在太平洋島國實施二百個民生計畫；加速同有關太平洋島國雙邊自由貿易協定商談；年內舉辦第四屆中國—太平洋島國執法能力與警務合作部級對話；並加強海事領域合作等。

十一個太平洋島國中的吉里巴斯、索羅門群島於二○一九年九月與我斷交改承認中共，諾魯則是二○二四年一月與我斷交改與中共建交。