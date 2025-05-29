國台辦官網更新 趙世通任副主任排名第三

在傍晚大陸國務院新一批人事任免發布，任命趙世通為國台辦副主任、免去仇開明的國台辦副主任職務後，今日晚間，大陸國台辦官方網站已更新資訊，目前，趙世通為排名第三的副主任。

據大陸國台辦官網，目前國台辦主任為宋濤，副主任依序為潘賢掌、吳璽、趙世通，為「一正三副」格局。

據介紹，趙世通，男，漢族，1971年8月生。因「一套人馬、兩塊牌子」運作，網站上顯示，他是現任中共中央台辦、國台辦副主任。

今天傍晚，大陸國務院29日公布新一批「任免國家工作人員」訊息，正式任命趙世通為國台辦副主任，和免去仇開明的國台辦副主任職務。當時，國台辦官網尚未更新資訊。

本報27日曾報導，前中共中聯部部長助理趙世通，已調升為大陸國台辦副主任，，他並於當天出席大陸全國政協主席王滬寧在北京人民大會堂，會見前來參加第二屆「海峽兩岸中華文化峰會」的前國民黨主席洪秀柱一行的活動，為趙的首次公開亮相。

公開資料顯示，趙世通出生於1971年，現年54歲，長期在中共負責黨際交流的中央對外聯絡部（中聯部）任職，歷任二局局長助理兼日本處處長、二局副局長、二局局長等職務，期間則一度到地方工作，任河南省衛輝市委常委、掛職副市長，並在近年扮演中日黨際交流的要角。