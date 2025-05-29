快訊

上訴法院同意暫緩貿易法院判決 川普關稅政策暫時恢復

聽新聞
0:00 / 0:00

國台辦安排記者問館長？陸委會改口：非指媒體配合北京

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
陸委會副主委梁文傑29日在記者會上指出昨天大陸國台辦的記者會「有特別安排記者問到這一段（館長）」，晚間陸委會對此發出說明，強調「並非指有特定媒體配合中方提問」。圖為梁文傑先前主持記者會。（記者廖士鋒／攝影）
陸委會副主委梁文傑29日在記者會上指出昨天大陸國台辦的記者會「有特別安排記者問到這一段（館長）」，晚間陸委會對此發出說明，強調「並非指有特定媒體配合中方提問」。圖為梁文傑先前主持記者會。（記者廖士鋒／攝影）

網紅館長表示自己將啟動赴大陸行程，引起政府關注，陸委會原先在29日下午記者會上，指出「相信他應該在中國會受到禮遇，因為昨天大陸國台辦的記者會有特別安排記者問到這一段」，對此晚間陸委會改口，「並非指有特定媒體配合中方提問」。

陸委會副主委兼發言人梁文傑29日在記者會上，就館長（陳之漢）先前宣布將以「和平大使」之姿赴大陸，公開指出現在這時代「沒有人能夠自稱是和平大使了」。

旋即梁文傑補充指，「相信他應該在中國會受到禮遇，因為昨天大陸國台辦的記者會有特別安排記者問到這一段，國台辦的發言人（陳斌華）也特別說到歡迎他過去」。

但據悉，向國台辦提問館長赴陸議題的是台灣媒體，事前並沒有接受國台辦安排。

對此陸委會晚間罕見向媒體發出一份簡短的澄清說明，針對梁文傑的說法提出更正，強調梁主要是指昨天國台辦的回應顯然對此議題已有所準備，因此認為國台辦對於陳先生（此指館長）赴陸已有所安排。「並非指有特定媒體配合中方提問」。

館長 陸委會 國台辦

延伸閱讀

網紅「館長」要赴陸 陸委會潑冷水：這時代沒人能自稱「和平大使」

陸委會：政府沒有要清查一般民眾持陸證件 有檢舉就處理

館長陳之漢直播專訪立委中突心臟不適 離席進醫院檢查

大陸371人來參加世壯運 陸委會「體諒」：觀光走走看看不會違規

相關新聞

陸提供12項措施 拉攏太平洋島國

大陸外長王毅廿八日與十一個和大陸建交的太平洋島國外長或代表召開第三次中國—太平洋島國外長會。會後發布聯合聲明稱，大陸對太...

國台辦安排記者問館長？陸委會改口：非指媒體配合北京

網紅館長表示自己將啟動赴大陸行程，引起政府關注，陸委會原先在29日下午記者會上，指出「相信他應該在中國會受到禮遇，因為昨...

同台會宋濤 洪秀柱：兩岸要見才會親

第六屆「兩岸媒體人峰會」昨在北京舉行，大陸國台辦副主任吳璽建議，要在人工智慧等前沿科技浪潮下擴大合作，和堅持「一個中國原...

台青專家入選IEC青年英才計畫

在全球科技競爭日益激烈的今天，標準制定已成為國際科技話語權的核心戰場。近日，廣東台商經續檢驗台青幹部林家嫻、李亭亭，成功...

公職赴「陸港澳」管制將擴大

政府日益緊縮兩岸交流，陸委會主委邱垂正昨（29）日在立法院答詢時表示，陸委會目前正在研議修法，將把所有赴陸、港、澳的公職...

陸「轟-6」轟炸機部署西沙 學者：北京發出訊號針對菲、美

路透廿八日報導，據衛星圖像顯示，大陸本月在南海有爭議的西沙群島，降落了二架最先進的轟炸機。分析人士稱，此舉是北京向競爭對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。