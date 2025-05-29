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停留最少183天！澳門繼續向居民派錢 但限制領錢者資格

聯合報／ 香港特派員李春/香港即時報導
澳門政府再向居民派錢。圖為今年五一連假期間澳門著名景點大三巴牌坊前的遊客。（新華社）
澳門政府再向居民派錢。圖為今年五一連假期間澳門著名景點大三巴牌坊前的遊客。（新華社）

澳門宣布今年繼續派錢，向符合資格澳門永久居民每人發放1萬澳門元，非澳門永久居民每人派發6千澳門元。但對居住香港、台灣等地澳門人有壞消息，今年增設逗留時間限制。

澳門自2008年開始向澳門居民派錢，定名為「現金分享計畫」，金額也逐漸固定，以身分條件區別，合資格澳門永久居民每人發1萬澳門元（約3萬7千元台幣），非澳門永久居民每人發6千澳門元（約2萬2千元台幣）。

不過，今年的派錢方案有令旅居外地的澳門人意外的變動。澳門行政會議稱，經聽取社會的意見，對年度的現金分享的發放資格及聲請手續作出規範。即引入新條件，必須於去年在澳門停留最少183天，才符合領取資格。

澳門行政法務司司長張永春說，周邊地緣政治環境不太樂觀，澳門社區經濟、本地消費各方面亦有不少問題，強調設定條件並非為排除某些人，而是將有限的公共資源，更加精準用在真正與澳門有緊密聯繫的人身上，更加切合計畫原意。

傳統有大批澳門居民在香港、台灣讀書、工作等，今年這批人首度受到影響。

澳門向居民派錢，背後的支撐是賭業興旺，博彩稅穩定增加。據行業渠道調查，澳門博彩總收入（GGR）在5月19日至25日7天內，預計按周增長16%，達到每日約6.86億澳門元（約8490萬美元），這主要受惠於貴賓轉碼數大幅改善。

在最新的五月預測中，澳門博彩總收入將按年增長5%，恢復至2019年82%的水平。

香港 澳門 台幣

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