快訊

劉若英「忘了我記得」爆抄襲美劇！Netflix回應曝光

又出包？司機員稱「不會開E500型」拒接班釀誤點 台鐵致歉

永豐金證券宣布 以新臺幣16.28億元合併臺灣匯立證券

印巴戰爭殲10擊落法製戰機 中國軍方不作正面回應

中央社／ 台北29日電
殲10是解放軍的主力戰機。(取材自微博)
殲10是解放軍的主力戰機。(取材自微博)

針對巴基斯坦空軍日前以中國製殲10（J-10CE）戰機擊落印度的法國製飆風（Rafale）戰機，中共軍方對此反應低調。中國國防部發言人張曉剛今天僅表示，希望印巴保持冷靜克制，中方願繼續為維護地區和平穩定發揮建設性作用，並未正面回應。

中國國防部下午舉行例行記者會。有中國媒體提問，中國外銷型戰機J-10CE「首次取得實戰戰果，在空戰中一舉擊落多架戰機，自己無一損失」，要求該部評論。

張曉剛在回答時說，中國國防部想強調的是，印巴是搬不走的鄰居，希望雙方保持冷靜克制，避免局勢進一步復雜化，中方願繼續為維護地區和平穩定發揮建設性作用。

印度與巴基斯坦5月初因克什米爾（Kashmir）4月下旬發生的恐攻事件爆發衝突。巴基斯坦方面表示，印巴雙方5月7日合計出動近125架各式飛機。巴基斯坦宣稱擊落5架印度戰機，包括3架飆風戰機、1架Su-30MKI與1架MiG-29。

路透社隨即引述2名美方官員指出，巴基斯坦當天使用中國製殲10戰機擊落至少2架印度軍機，其中至少有1架被擊落的是法製飆風戰機；印度則低調承認本國空軍有3架軍機墜毀。消息一出，引發中國民眾熱議，不少人更為中國製戰機能擊落法製戰機感到雀躍。

在熱議多日後，中國官媒央視17日首度透過「軍情時間到」節目報導，中國J-10CE戰機「首次在實戰中取得重大戰果，在空戰中一舉擊落多架敵方戰機，且自身無一損失」，是中國主流官媒首度證實此事。

戰機 巴基斯坦 國防部

延伸閱讀

陸國防部：解放軍「時刻準備著」戰鬥姿態 搞「台獨」沒有好下場

為美國關稅辯護！美商務部長喊「重要外交工具」 聲稱是印巴停火關鍵

印巴達停火共識 雙方5月底前撤回和平時陣地

印巴停火再傳好消息？官員曝：雙方部隊撤回和平時陣地

相關新聞

印巴戰爭殲10擊落法製戰機 中國軍方不作正面回應

針對巴基斯坦空軍日前以中國製殲10（J-10CE）戰機擊落印度的法國製飆風（Rafale）戰機，中共軍方對此反應低調。中...

陸委會民調：台灣主流民意不認同中共對台施壓

陸委會最新民調顯示，台灣民眾支持賴總統兩岸政策立場，以及政府為防範中共對台統戰滲透措施所推動的國安法制改革，並反對中共在...

路透：共軍2架轟6轟炸機 5月中旬在西沙群島降落

路透社報導，衛星照片顯示，5月中旬，中共空軍2架轟6遠程轟炸機降落在主權有爭議的西沙群島永興島。分析人士指出，此舉是中國...

福建艦加緊海試 中國國防部：按計劃展開試驗

中國央視日前報導，中國首艘彈射型航空母艦福建號正加緊海試。中國國防部今天表示，海試是航艦建設的必要環節，將繼續按計劃開展...

宋濤、洪秀柱出席書畫講堂　倡「兩岸一家親」

第二屆「海峽兩岸中華文化峰會」在北京舉行期間，前國民黨主席洪秀柱和大陸國台辦主任宋濤，29日下午到史家胡同小學出席書畫名...

陸委會：收到2名個案申請參加海峽論壇 均被否決

陸委會副主委梁文傑今天表示，有收到兩個個案申請參加「海峽論壇」，分別是一名已退休人員、另一名是在職公務人員，兩起申請均被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。