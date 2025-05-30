台青專家入選IEC青年英才計畫

在全球科技競爭日益激烈的今天，標準制定已成為國際科技話語權的核心戰場。近日，廣東台商經續檢驗台青幹部林家嫻、李亭亭，成功入選「第9屆中國國際標準化青年英才暨IEC青年專家選培」，代表經續檢驗登上國際標準化舞台。

在為期6天5夜的高強度訓練中，系統學習了14門國際標準化核心課程，涵蓋IEC標準系統、國際標準制定流程、技術提案等專業知識，並與國內外標準化專家深入交流。

培訓結束後， 林家嫻、李亭亭憑藉卓越的專業素養和實踐經驗，迅速將學習成果轉化為企業內訓，形成「中國國際標準化青年英才暨IEC青年專家選培活動總結與啟示」，協助經續團隊提升國際標準化能力。

此次入選，不僅是對經續技術與業務實力的認可，更是在「爭奪國際標準話語權」道路上邁出重要一步。台商經續檢驗將持續培養國際化標準化人才，深度參與全球技術規則制定。

為進一步落實大陸國家標準化發展綱要、標準化人才培育專案行動計畫，培養一支熟練掌握國際規則、精通專業技術的國際標準化青年人才隊伍，協助中國參與國際電工委員會青年專家計畫，在IEC中國國家委員會指導下，自2017年以來已培養超過1000名青年標準化專家，在國際標準化領域展現高端人才培養的顯著成效。