快訊

上訴法院同意暫緩貿易法院判決 川普關稅政策暫時恢復

台青專家入選IEC青年英才計畫

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導
廣東台商經續檢驗台青幹部林家嫻（右）、李亭亭入選中國國際標準化青年英才暨IEC青年專家培訓。圖／經續檢驗提供
廣東台商經續檢驗台青幹部林家嫻（右）、李亭亭入選中國國際標準化青年英才暨IEC青年專家培訓。圖／經續檢驗提供

在全球科技競爭日益激烈的今天，標準制定已成為國際科技話語權的核心戰場。近日，廣東台商經續檢驗台青幹部林家嫻、李亭亭，成功入選「第9屆中國國際標準化青年英才暨IEC青年專家選培」，代表經續檢驗登上國際標準化舞台。

在為期6天5夜的高強度訓練中，系統學習了14門國際標準化核心課程，涵蓋IEC標準系統、國際標準制定流程、技術提案等專業知識，並與國內外標準化專家深入交流。

培訓結束後， 林家嫻、李亭亭憑藉卓越的專業素養和實踐經驗，迅速將學習成果轉化為企業內訓，形成「中國國際標準化青年英才暨IEC青年專家選培活動總結與啟示」，協助經續團隊提升國際標準化能力。

此次入選，不僅是對經續技術與業務實力的認可，更是在「爭奪國際標準話語權」道路上邁出重要一步。台商經續檢驗將持續培養國際化標準化人才，深度參與全球技術規則制定。

為進一步落實大陸國家標準化發展綱要、標準化人才培育專案行動計畫，培養一支熟練掌握國際規則、精通專業技術的國際標準化青年人才隊伍，協助中國參與國際電工委員會青年專家計畫，在IEC中國國家委員會指導下，自2017年以來已培養超過1000名青年標準化專家，在國際標準化領域展現高端人才培養的顯著成效。

青年 廣東 台商

延伸閱讀

壞運掰掰 專家曝端午節「5生肖傳統淨化法」：提升能量最有效

川普關稅遭法院駁回 市場短多長空？專家：恐不利長期發展

公司顧問有「技術宅」氣質…提草案被釘滿頭包 專家教不內傷祕訣

可延緩人類老化？研究曝血漿療法如「汽車換機油」 專家示警有風險

相關新聞

陸提供12項措施 拉攏太平洋島國

大陸外長王毅廿八日與十一個和大陸建交的太平洋島國外長或代表召開第三次中國—太平洋島國外長會。會後發布聯合聲明稱，大陸對太...

國台辦安排記者問館長？陸委會改口：非指媒體配合北京

網紅館長表示自己將啟動赴大陸行程，引起政府關注，陸委會原先在29日下午記者會上，指出「相信他應該在中國會受到禮遇，因為昨...

同台會宋濤 洪秀柱：兩岸要見才會親

第六屆「兩岸媒體人峰會」昨在北京舉行，大陸國台辦副主任吳璽建議，要在人工智慧等前沿科技浪潮下擴大合作，和堅持「一個中國原...

台青專家入選IEC青年英才計畫

在全球科技競爭日益激烈的今天，標準制定已成為國際科技話語權的核心戰場。近日，廣東台商經續檢驗台青幹部林家嫻、李亭亭，成功...

公職赴「陸港澳」管制將擴大

政府日益緊縮兩岸交流，陸委會主委邱垂正昨（29）日在立法院答詢時表示，陸委會目前正在研議修法，將把所有赴陸、港、澳的公職...

陸「轟-6」轟炸機部署西沙 學者：北京發出訊號針對菲、美

路透廿八日報導，據衛星圖像顯示，大陸本月在南海有爭議的西沙群島，降落了二架最先進的轟炸機。分析人士稱，此舉是北京向競爭對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。