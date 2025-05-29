快訊

美國法院擋下關稅 全球鬆口氣？高盛搖頭「川普還有法寶」

永豐金晚間8時重訊 將宣布董事會重要決議案

十大最賺錢醫院出爐！這間第8度蟬聯榜首 結餘超過56億元

中國人大常委會公報：苗華涉嫌嚴重違紀違法

中央社／ 台北29日電

香港明報報導，中國人大網近日公布2025年第3號全國人大常委會公報提到，先前被指「涉及嚴重違紀」而遭停職檢查的中共中央軍委委員苗華，因「涉嫌嚴重違紀違法」被罷免全國人大代表職務。

這是中國官方首度明確提到苗華涉嫌「違法」，也就是違反中國相關法律。報導指出，這意味著苗華可能無法逃過牢獄之災。但截至目前為止，苗華在中國國防部的官網上，仍列名中共中央軍委委員。

在此之前，中國國防部發言人吳謙是在2024年11月28日宣布，苗華「涉及嚴重違紀」，經黨中央研究決定對其停職檢查，而「違紀」是指違反中共的內部紀律。

這項公報提到，苗華因「涉嫌嚴重違紀違法」，中共中央軍委政治工作部3月14日召開軍人代表大會，決定罷免其第14屆全國人大代表職務。

目前在中國國防部官網對中共中央軍委委員的介紹中，苗華仍有列名，但苗華、劉振立、張升民等3名軍委委員的頭像已被刪除，只有軍委主席習近平及副主席張又俠、何衛東等3人的頭像被保留。但這6人原本可點閱的相關動態，目前均已被刪除。

國防部 全國人大 中共

延伸閱讀

張斯綱罷免萊豬綠委募集千份連署 北檢傳喚7被告訊問

國防部：中共運載火箭經台灣中部 國軍嚴密監控

新北六藍委面臨罷免 劉和然：投票率是關鍵

超導物理學家朱經武清水故居遭拆 文化局長痛心：要求國防部修復

相關新聞

陸委會民調：台灣主流民意不認同中共對台施壓

陸委會最新民調顯示，台灣民眾支持賴總統兩岸政策立場，以及政府為防範中共對台統戰滲透措施所推動的國安法制改革，並反對中共在...

路透：共軍2架轟6轟炸機 5月中旬在西沙群島降落

路透社報導，衛星照片顯示，5月中旬，中共空軍2架轟6遠程轟炸機降落在主權有爭議的西沙群島永興島。分析人士指出，此舉是中國...

福建艦加緊海試 中國國防部：按計劃展開試驗

中國央視日前報導，中國首艘彈射型航空母艦福建號正加緊海試。中國國防部今天表示，海試是航艦建設的必要環節，將繼續按計劃開展...

宋濤、洪秀柱出席書畫講堂　倡「兩岸一家親」

第二屆「海峽兩岸中華文化峰會」在北京舉行期間，前國民黨主席洪秀柱和大陸國台辦主任宋濤，29日下午到史家胡同小學出席書畫名...

陸委會：收到2名個案申請參加海峽論壇 均被否決

陸委會副主委梁文傑今天表示，有收到兩個個案申請參加「海峽論壇」，分別是一名已退休人員、另一名是在職公務人員，兩起申請均被...

遼寧艦入太平洋頻繁演練 共軍：年度例行訓練

日本防衛省27日通報，共軍航空母艦遼寧號近日在東海、太平洋頻繁起降軍機；國防部28日表示，遼寧號正位在台灣東南海域。共軍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。