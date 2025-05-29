陸委會民調：台灣主流民意不認同中共對台施壓

陸委會最新民調顯示，台灣民眾支持賴總統兩岸政策立場，以及政府為防範中共對台統戰滲透措施所推動的國安法制改革，並反對中共在兩岸及國際間操作「一中原則」，反映主流民意肯定政府堅定捍衛國家主權，不認同中共對台施壓。

大陸委員會（陸委會）29日釋出最新民調。

陸委會指出，86.2%民眾不認同共軍機艦在周邊活動，甚至刻意逾越海峽中線；近8成民眾不認同中共在國際場域強調「台灣問題」是中國內政，並要求其他國家遵守其所謂的「一個中國原則」作法，且不認同中共說台灣前途在於國家統一；73.1%民眾不認同中共說要承認「九二共識」，「兩岸同屬一個中國」，雙方才能展開對話協商。

調查顯示，78.8%民眾不認同中共再度阻撓台灣參與WHA，以及台灣人民的健康權利已有確實保障的說法；87.1%民眾支持政府主張台灣人民有權享有與世界上所有人民一樣的健康權益，不應被排除在世衛組織等全球健康體系外。

陸委會表示，69.4%民眾支持賴總統強調只要對等尊嚴，台灣樂意跟中國大陸交流合作，透過交流取代圍堵及對話取代對抗；86.8%民眾支持總統呼籲中國大陸正視中華民國存在事實，了解台灣人民希望過著民主、自由、人權的生活。

89%民眾同意政府主張兩岸應相互尊重，透過不設任何政治前提進行溝通對話；70.5%民眾支持政府為防範中共對台統戰、滲透，持續推動國安法制改革。

另有7成民眾支持政府要求軍公教人員具結不可申領持用中國大陸的身分證件，及57.9%民眾支持政府要求陸配提出已註銷大陸戶籍證明的作法。

陸委會強調，兩岸關係的發展取決於雙方能否相互尊重、互釋善意。政府不卑不亢，致力維持現狀及推動兩岸良性互動的政策立場不變，呼籲北京當局務實面對「兩岸互不隸屬」的客觀事實及台灣主流民意，透過溝通對話化解分歧，共同追求台海和平、互利互惠與共存共榮。

該次調查是由陸委會委託全國公信力民意調查公司，在今年5月22日至24日，透過電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1074份，信賴度為95%，抽樣誤差在正負2.99%。