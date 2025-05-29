路透：共軍2架轟6轟炸機 5月中旬在西沙群島降落

路透社報導，衛星照片顯示，5月中旬，中共空軍2架轟6遠程轟炸機降落在主權有爭議的西沙群島永興島。分析人士指出，此舉是中國向美國等競爭對手展示其軍事實力日益增強的最新訊號。

報導指出，這是轟6自2020年以來首次在西沙群島降落。這項部署正值中菲關係緊張、中國在台灣附近進行軍事行動，以及香格里拉論壇即將召開之際。

馬薩爾科技（Maxar Technologies）提供的照片顯示，2架轟6轟炸機19日停放在永興島的跑道上。同一天拍攝的另一張照片則顯示，共軍2架運20運輸機和1架空警500預警機也停放在同一地點。

分析人士表示，這些中共軍機可能在5月17日就飛抵西沙群島，且一直駐紮到23日。而這些軍機對中國控制和保障日益複雜的海空作戰至關重要。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院（S.Rajaratnam School of International Studies，RSIS）研究員許瑞麟（Collin Koh）表示，中國的遠程轟炸機並不需要部署在西沙群島，因此這似乎是北京向菲律賓、美國及其他事態發出的全方位訊號。

報導指出，衛星還捕捉到，就在美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）3月底訪問菲律賓前不久，中國2架轟6飛越中國與菲律賓產生激烈主權爭議的黃岩島。

外交官及分析人士表示，轟6的機身雖設計於冷戰時期，但經過現代化改造，可攜帶反艦和攻擊陸上目標的巡曳飛彈，其中一些機型更能夠發射攜帶核彈頭的彈道飛彈。報導並提到，轟6對美國在南海周邊地區的軍事基地構成潛在威脅。

總部位於倫敦的國際戰略研究所（IISS）表示，作戰範圍包含南海的共軍南部戰區，已擁有2個轟炸機團。而這些轟炸機通常是駐紮在中國戒備森嚴的基地，以便在軍事衝突中能抵禦美軍的攻擊。