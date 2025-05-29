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福建艦加緊海試 中國國防部：按計劃展開試驗

中央社／ 北京29日電
2024年5月，大陸第3艘航艦「福建艦」出海進行第一次海試。圖為高速大轉彎測試。（新華社）
2024年5月，大陸第3艘航艦「福建艦」出海進行第一次海試。圖為高速大轉彎測試。（新華社）

中國央視日前報導，中國首艘彈射型航空母艦福建號正加緊海試。中國國防部今天表示，海試是航艦建設的必要環節，將繼續按計劃開展相關試驗。

中國央視在24日的報導披露福建號加緊海試的訊息。報導並聲稱，作為中國首艘彈射型航空母艦，福建號正在加緊進行海試。與常規航艦相比，「採用彈射起飛的航艦優勢非常明顯」。

在中國國防部今天舉行的例行記者會上，發言人張曉剛表示，海試是航艦建設的必要環節，福建艦將繼續按計劃開展相關試驗。

環球時報報導，中國軍事專家張軍社表示，在一年多的時間內，福建號進行了8次海上試驗，表明福建號海試非常順利。

報導指出，福建號首次海試於2024年5月1日啟動，為期8天。公開訊息顯示，遼寧號和山東號從首次海試到正式入列，間隔1年1個月和1年7個月左右。

張軍社分析，與遼寧號和山東號相比，福建號噸位更大，搭載的飛機更多，尤其是首次使用電磁彈射系統，該系統更為複雜，因此其海試時間自然要比過去更長。

福建 央視 國防部

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