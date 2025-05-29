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網紅「館長」陳之漢稱訪中 陸委會：盼勿做出違反法令言行

中央社／ 台北29日電
網紅「館長」陳之漢宣布要以「和平大使」身分前往中國，引發討論。（聯合報資料照片）
網紅「館長」陳之漢宣布要以「和平大使」身分前往中國，引發討論。（聯合報資料照片）

網紅館長陳之漢宣布要以「和平大使」身分前往中國。陸委會副主委梁文傑今天表示，國台辦發言人歡迎館長過去，顯然對岸已關注此事並作出安排，相信不會有安全問題。但兩岸條例有明確規定，希望館長不要做出違反法令的言行。

大陸委員會（陸委會）29日召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持，有媒體就館長宣布要以「和平大使」身分到中國一事進行提問。

梁文傑首先表示，「在現在這個時代，沒有人能自稱是和平大使」。

他提到，28日的國台辦記者會已有記者提問此事，國台辦發言人也特別表示歡迎館長過去，所以對岸顯然已注意到此事，並作出安排，相信館長不會有安全上的問題。

但梁文傑也表示，兩岸條例都有很明確的規定，希望館長不要做出違反法令的言行。

另外，網紅「八炯」27日晚間公布一段錄音檔，指浙江省統戰部官員曾主動提到館長在義烏做跨境電商，同時也邀請多名網紅。有媒體就陸委會是否有掌握中國培訓台灣網紅的動態提問。

梁文傑表示，培訓不是現在才開始，至少4、5年前就開始了，都有在注意類似狀況，「其中有些比較有名的，我們大概也知道一些」。

館長 陳之漢 網紅 梁文傑

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