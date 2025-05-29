陸國防部：要求美方停止在台灣問題上拱火滋事

就美軍方持續示警大陸在印太區域以及台海的威脅，包括「五年前沒人想到中方會對台灣進行封鎖演練」、認為大陸為收復台灣進行演練等，大陸國防部發言人張曉剛29日回應說，要求美方停止在台灣問題上拱火滋事，否則只會搬起石頭砸自己的腳。

張曉剛29日主持大陸國防部5月份例行記者會，就美中台議題，他重申，「台灣是中國的一部分。如何解決台灣問題是中國人自己的事，不容任何外來干涉」。

張曉剛說，當前，台海局勢最大挑戰來自「台獨」分裂挑釁和外部勢力干擾破壞。中方捍衛國家主權和領土完整的行動完全正當必要、合理合法。

他強調，我們要求美方停止在台灣問題上拱火滋事，否則只會搬起石頭砸自己的腳。

對於美國防長近日表示，希望全力提升自身軍力應對大陸威脅，張曉剛表示，衝突對抗不應成為中美雙方的選擇，相互尊重、和平共處、合作共贏才是正確相處之道。

張曉剛喊話，美方不要總是有意或無意為自己臆想「強大的敵人」，這種做法既不理性，也極其危險。但他也說，「中國軍隊將全面加強練兵備戰，堅決捍衛國家主權、安全、發展利益。」